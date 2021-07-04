Spor

Son dakika! Beşiktaştan resmi Gedson Fernandes ve Alexander

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gedson Fernandes ve Alexander Sörloth ile ilgili konuştu. Sörloth ile ilgilenmediklerini duyuran Kocadağ, Gedson ile alakalı kendilerine bir teklif geldiğini vurguladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 51 dakika önce
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, TRT Spor’da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Son günlerde Siyah Beyazlı ekibin transfer listediğinde olduğu iddia edilen Gedson Fernandes ve Alexander Sörloth ilgili konuşan Kocadağ, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray ‘da oynayan ve bonservisi Benfica’da bulunan Gedson Fernandes ile ilgili kendilerine bir teklif geldiğini belirten Kocadağ, “Gedson Fernandes’le alakalı bize bir teklif geldi, zannedersem bir konuşuldu ama şu an için gündemde değil. Kiralamak istenirse, hocamız isterse, talip oluruz.” diye konuştu.

Kocadağ, RB Leipzig’den ayrılması beklenen Alexander Sörloth ile ilgilenmediklerini de sözlerine ekledi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 51 dakika önce
0 7 Bir dakikadan az

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