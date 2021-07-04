Son dakika! Beşiktaştan resmi Gedson Fernandes ve Alexander

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, TRT Spor’da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Son günlerde Siyah Beyazlı ekibin transfer listediğinde olduğu iddia edilen Gedson Fernandes ve Alexander Sörloth ilgili konuşan Kocadağ, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray ‘da oynayan ve bonservisi Benfica’da bulunan Gedson Fernandes ile ilgili kendilerine bir teklif geldiğini belirten Kocadağ, “Gedson Fernandes’le alakalı bize bir teklif geldi, zannedersem bir konuşuldu ama şu an için gündemde değil. Kiralamak istenirse, hocamız isterse, talip oluruz.” diye konuştu.

Kocadağ, RB Leipzig’den ayrılması beklenen Alexander Sörloth ile ilgilenmediklerini de sözlerine ekledi.