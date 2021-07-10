Spor

Son dakika Beşiktaştan Cyle Larin kararı

Beşiktaş, Cyle Larin ’in gözünün içine bakıyor. Kanadalı oyuncu kalırsa, siyah-beyazlılar hücum gücünü korumuş olacak, giderse de önemli bir maddi kaynak sağlayacak. Kartal bu konuda acele etmiyor, “tok satıcı” gibi görünüyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Son dakika Beşiktaştan Cyle Larin kararı
Son dakika Beşiktaştan Cyle Larin kararı

Milliyet’in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi, Cyle Larin işine en az yeni transfer kadar önem veriyor. Yönetim bu oyuncunun gitmesi ya da kalması halinde, her türlü istediği amaca ulaşmış olacak. Kalması halinde zaten takımın mevcut hücum gücünü korumuş olacak olan Beşiktaş Yönetimi, Kanadalı oyuncunun satılması için uygun zamanı bekliyor. Şu an bazı uluslararası turnuvaların devam etmesi nedeniyle, transferde yaprak kıpırdamadığını düşünen yönetim, bu turnuvaların bitmesinden sonra Larin meselesine daha dikkatle eğilecek.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 15 Bir dakikadan az

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