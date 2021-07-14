Son dakika! Beşiktaştan Bruma harekatı

Beşiktaş ’ta transfer hareketliliği sürüyor. Salih Uçan, Kenan Karaman ve Mehmet Topal ’ı kadrosuna katan siyah beyazlıların yeni hedefi Bruma.

Bonservisi PSV Eindhoven ’de olan 26 yaşındaki oyuncu için Hollanda kulübü ile görüşmelere başladı. Siyah beyazlılar, kulübü ile sözleşmesi 2023 ’te tamamlanacak Bruma ’yı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.