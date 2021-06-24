Son dakika! Beşiktaştan ayrılan Dorukhan Toközün takımı belli

Eskişehirspor’dan Beşiktaş ‘a gelerek burada takımın önemli isimlerinden birisi haline gelen ve milli takıma kadar yükselen Dorukhan Toköz, siyah beyazlı takımın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek takımdan ayrılmıştı.

25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun yeni takımı belli oluyor. Türkiye’den Fenerbahçe ‘nin ilgilendiği milli yıldız için Avrupa’dan da isteklerin olduğu biliniyor.

Dorukhan Toköz’ün öncelikli hedefinin Avrupa’da forma giymek olduğu ve menajeriyle bu doğrultuda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.