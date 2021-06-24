Spor

Son dakika! Beşiktaştan ayrılan Dorukhan Toközün takımı belli

Son dakika transfer haberi... Beşiktaşla sözleşmesi sona eren ve yönetimin uzatma teklifini kabul etmeyerek takımdan ayrılan milli futbolcu Dorukhan Toközün yeni takımı belli oluyor. 25 yaşındaki futbolcu için menajeri Ahmet Bulut, Celta Vigo, Espanyol ve Granada ile görüşmek için İspanya ’ya gitti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 29 dakika önce
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Son dakika! Beşiktaştan ayrılan Dorukhan Toközün takımı belli
Son dakika! Beşiktaştan ayrılan Dorukhan Toközün takımı belli

Eskişehirspor’dan Beşiktaş ‘a gelerek burada takımın önemli isimlerinden birisi haline gelen ve milli takıma kadar yükselen Dorukhan Toköz, siyah beyazlı takımın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek takımdan ayrılmıştı. 

25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun yeni takımı belli oluyor. Türkiye’den Fenerbahçe ‘nin ilgilendiği milli yıldız için Avrupa’dan da isteklerin olduğu biliniyor. 

Dorukhan Toköz’ün öncelikli hedefinin Avrupa’da forma giymek olduğu ve menajeriyle bu doğrultuda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 29 dakika önce
0 16 Bir dakikadan az

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