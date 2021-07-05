Son dakika! Beşiktaştan Abdullah Avcı hamlesi!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu ’nun Oğulcan Çağlayan davasında Galatasaray Kulübü için açtığı “mahkeme” yolunu Beşiktaş da kullandı. Siyah-beyazlılar, Abdullah Avcı ile yaşanan tazminat anlaşmazlığını Bölge Adliye Mahkemesi ’ne taşıdı.

TFF Tahkim Kurulu, 27 Mayıs ’ta Beşiktaş ’ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ’ya 17 milyon 130 bin lira fesih tazminatı ödemesine hükmetmişti. Tahkim Kurulu ’nun bu kararıyla sportif olarak yargı yolu tükenen siyah-beyazlılar, tıpkı Galatasaray gibi soluğu Bölge Adliye Mahkemesi ’nde aldı.