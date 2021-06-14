Spor

Son dakika – Beşiktaşta yönetimden Sergen Yalçına yeni teklif!

Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın ’ı ikna etmek için daha önceki öneriyi revize etme, teklifi artırma kararı aldı. Siyah-beyazlıların bu sorunu hafta içerisinde bitirmesi bekleniyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 20 dakika önce
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Son dakika - Beşiktaşta yönetimden Sergen Yalçına yeni teklif!
Son dakika - Beşiktaşta yönetimden Sergen Yalçına yeni teklif!

Teknik direktör Sergen Yalçın ile henüz yeni bir kontrat yapamayan Beşiktaş Yönetimi, gelecek hafta bu sorunu tamamen çözmek istiyor.

Milliyet’in haberine göre; Sergen Yalçın ile bir araya gelecek olan yönetim, iddia edildiği gibi, şu an için başka hocalarla görüşülmediğini ve bu iddiaların art niyetli bir şekilde yayılmaya çalışıldığını söyleyecek. 15 milyon TL civarındaki teklifi daha da yukarı çıkartarak güncellenmiş bir teklif sunacak olan siyah-beyazlılar, ikna edebilirse, önemli bir sorunu ortadan kaldırmış olacak.

İtalya maçı için Roma ’ya geçen ve tekrar Çeşme ’ye dönecek olan Emre Kocadağ ’ın, bizzat takip ettiği sözleşme sürecini mutlu sonla bitirmek istediği ifade edildi.

Öncelik forvet

Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın ’a, geçen seneye göre daha güçlü bir kadro sözü vereceği belirtildi. Aboubakar ’ın da gitmesiyle önemli bir gücünü kaybeden Beşiktaş Yönetimi bu nedenle Sergen Yalçın ’ın isteği üzerine tüm yoğunluğunu forvet hattına verecek.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 20 dakika önce
0 12 1 dakika okuma süresi

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