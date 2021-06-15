Son dakika! Beşiktaşta Tyler Boyd bilmecesi!

Demir Grup Sivasspor ’la kiralık sözleşmesi biten Tyler Boyd ’un durumu belirsizliğini koruyor. ABD ’li oyuncunun kariyerine Beşiktaş ’ta devam etmek istediği ve bu konudaki talebini siyah-beyazlı yöneticilere ilettiği ortaya çıktı. Ancak yönetim ve teknik heyetin, Boyd ’la ilgili henüz kesin bir karar vermedikleri vurgulandı. Sivasspor ’un bir sezon daha kiralamak istediği tecrübeli futbolcunun koşulların oluşması halinde kırmızı-beyazlı takıma gidebileceği aktarıldı.