Son dakika | Beşiktaşta transferde son hedef: Luuk de Jong
Beşiktaş golcü transferinde listesini genişletti. Yönetim, La Liga ekibi Sevillanın Hollandalı forveti Luuk de Jongu hedefleri arasına ekledi. Yönetim 30 yaşındaki futbolcu için İspanyol kulübüne kiralama önerisinde bulunacak.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu 2 yeni golcüyle güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Siyah-Beyazlılar, son olarak listesine bir ismi daha ekledi. Kara Kartal ’ın, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla ’nın Hollandalı golcüsü Luuk de Jong ’u yeni hedef olarak belirlediği öğrenildi. Kulübüyle 2 yıllık daha kontratı bulunan 1,88 ’lik futbolcu için teklif hazırlığında bulunan yönetim, tecrübeli oyuncuyu kiralamak için düğmeye bastı. Siyah-Beyazlılar, yıldız futbolcu için Sevilla ’ya yeni haftada önerisini yapacak.
Gol krallığı var
Geçen sezon Sevilla ’da 47 karşılaşmaya çıkıp 9 gollük performans sergileyen De Jong, kariyerinde daha önce; PSV Eindhoven, Newcastle United, Mönchengladbach ve Twente gibi önemli kulüplerde forma giymişti. PSV formasıyla 3 kez, Twente ’yle de bir defa lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli oyuncu, 2019-20 sezonunda da Sevilla ’yla UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırmıştı. Ünlü futbolcu, 2018-19 sezonunda PSV Eindhoven formasıyla 34 maça çıkıp rakip fileleri 26 kez sarsarak gol kralı olmuştu.
Beşiktaş Gazetesi