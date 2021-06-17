Spor

Son dakika | Beşiktaşta stoper harekatı!

Transferde önceliği forvet olarak belirleyen Beşiktaş Yönetimi, diğer yandan da savunma için arayışlarını sürdürüyor. Kara Kartal, tecrübeli bir savunmacının yanına 2 stoper daha eklemek istiyor Teknik heyetin talepleri doğrultusunda yerli olarak Konyaspordan Abdülkerim Bardakçı ya da Gençlerbirliğinden Arda Kızıldağ gündemde. Ayrıca İskoç ekibi Hibernianın genç stoperi Porteous da listede yer alıyor...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Son dakika | Beşiktaşta stoper harekatı!
Son dakika | Beşiktaşta stoper harekatı!

Devler Ligi için tecrübeli bir stoperi kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılar, bonservisi elinde olan Medhi Benatia ve Roma’da istediği şansları alamayan Juan Jesus ile temaslarını sürdürüyor. Ayrıca teknik heyetin raporu doğrultusunda bir yerli bir de yabancı stoperin kadroya eklenmesi gündemde. İlk etapta yerli transferine yönelen Kara Kartal, Konyaspor ‘un yıldızı Abdülkerim Bardakçı ya da Gençlerbirliği ile küme düşen Arda Kızıldağ’dan birisini kadrosuna eklemek istiyor. İki isim ile de yakın zamanda temasa geçmeyi hedefleyen Beşiktaş Yönetimi, verilecek son rapor doğrultusunda harekete geçecek. Ayrıca bir de yabancı ve genç bir isim ile sözleşme imzalamak isteyen Siyah-Beyazlılar’ın rotası İskoçya olacak.

En az biri ile…

Hibernian’ın formasını giyen Ryan Porteous da Beşiktaş’ın gündeminde. Gelecek vadeden savunmacılar yer arasında yer alan 22 yaşındaki oyuncunun, takıma kazandırılarak, ilk etapta rotasyonda kullanılması bekleniyor. Konuşulan futbolculardan en az biri ile 5 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan Slovakya kampına kadar sözleşme imzalanmasının hedeflendiği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 15 1 dakika okuma süresi

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