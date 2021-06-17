Spor

Son Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçın’ın şampiyonluk primi 5

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmede yer alan başarı ödülünün bu hafta ödeneceğini söyledi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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Son Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçın’ın şampiyonluk primi 5
Son Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçın’ın şampiyonluk primi 5

  Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ’a şampiyonluk priminin bu hafta verileceğini açıkladı.

Hürriyet’in haberine göre; Sözleşmesinde yer alan özel madde gereği 5 milyon TL almaya hak kazanan 48 yaşındaki teknik adamın yeni mukavelesinin de bu hafta imzalanması bekleniyor.

Çebi, takımı zor şartlarda zafere taşıyan Yalçın ile bu hafta anlaşmaya imza atacaklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı: “Sözleşme için sıkıntı yok. Fakat sezon bitiminden bu güne kadar tanıdık tanımadık herkes beni arıyor. Biz her şeyin farkındayız. Sergen Yalçın kulübümüzün değeridir. Ne başkasıyla görüşürüz ne de anlaşırız. Birlikte daha büyük başarılara yelken açacağız.” 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 25 Bir dakikadan az

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