Spor

Son Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçın’da yeni sözleşme düğümü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve takımın teknik patronu Sergen Yalçın, İstanbul ’da masaya oturacak. Yönetici Emre Kocadağ ile Çeşme ’de görüşen Yalçın “Beşiktaş ’ın alt yapısından yetişen biri olarak hiçbir zaman para sorunu olmamıştır, tek sıkıntımız sistem. Başkanımız ile İstanbul ’da buluşup son noktayı koyacağız” dedi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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Son Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçın’da yeni sözleşme düğümü
Son Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçın’da yeni sözleşme düğümü

Beşiktaş ’ta teknik direktör Sergen Yalçın ’la yapılan görüşmelerde tarafların yeni mukavevele için cuma günü anlaşmaya varması bekleniyor. Siyah beyazlı ekibin futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile teknik direktör Sergen Yalçın önceki gün Çeşme ’de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Parasal konularda sıkıntı olmadığını belirten teknik direktör Sergen Yalçın “Beşiktaş ’ın alt yapısından yetişen biri olarak hiç bir zaman para sorunu olmamıştır. Olamaz da. Tek sıkıntımız sistem konusu. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim ile cuma günü İstanbul ’da buluşup son noktayı koyacağız” değerlendirmesinde bulundu.

TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, transferler ve yeni sezon planlaması başta olmak üzere Sergen Yalçın ile birçok konuda fikir alış verişinde bulunduklarını vurgulayarak “Sorun yok. Taraftarlarımız rahat olsunlar” yorumunu yaptı. (Hürriyet)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 20 Bir dakikadan az

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