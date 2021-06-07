Spor

SON DAKİKA! Beşiktaşta Sergen Yalçın, yönetimden 5 transfer

Kısa süre içinde yeni sözleşmeye imza atacak olan Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi ’nde mücadele edecekleri için takıma üst düzey katkı sağlayacak iki santrfor istedi. Beşiktaşın deneyimli teknik adamı; stoper, kanat oyuncusu ve ofansif orta sahaya ihtiyaç duyduklarını da bildirdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 9 saat önce
0 49 Bir dakikadan az
SON DAKİKA! Beşiktaşta Sergen Yalçın, yönetimden 5 transfer
SON DAKİKA! Beşiktaşta Sergen Yalçın, yönetimden 5 transfer

Beşiktaş Yönetimi ’nden ilk olarak Asbaşkan Emre Kocadağ ’ın nabız yokladığı, ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek yeni sözleşmeye imza atacak olan Teknik Direktör Sergen Yalçın daha güçlü ve geniş bir kadro istedi.

Çifte kupayla kapattığı geçtiğimiz sezon ekonomik nedenlerden dolayı istediği genişlikte bir kadroya sahip olamayan siyah-beyazlı hoca, iki tane takıma üst düzey katkı sağlayabilecek golcü talep etti. Süper Lig ’in son 10 haftasında sakatlıklar yüzünden çok sıkıntı yaşadığı için artık işini şansa bırakmak istemeyen Sergen Yalçın, Cyle Larin ile Vincent Aboubakar ’ın kalması halinde bir santrforun yeterli olacağını bildirdi. Beşiktaş ’ın teknik patronu, Şampiyonlar Ligi ’nde mücadee edecekleri için Larin veya Aboubakar ’ın takımdan ayrılması durumunda en az iki golcüye ihtiyaç duyacaklarının altını çizdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 9 saat önce
0 49 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Beşiktaşta son dakika transfer gelişmesi! Diego Costa, Mandzukicten

Beşiktaşta son dakika transfer gelişmesi! Diego Costa, Mandzukicten

1 gün önce
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yönetim Ghezzal, Aboubakar

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Yönetim Ghezzal, Aboubakar

1 gün önce
Beşiktaşta Rıdvan Yılmaz için hedef büyük!

Beşiktaşta Rıdvan Yılmaz için hedef büyük!

1 gün önce
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ersin Destanoğluna 73 milyon

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ersin Destanoğluna 73 milyon

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün