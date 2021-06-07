SON DAKİKA! Beşiktaşta Sergen Yalçın, yönetimden 5 transfer

Beşiktaş Yönetimi ’nden ilk olarak Asbaşkan Emre Kocadağ ’ın nabız yokladığı, ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek yeni sözleşmeye imza atacak olan Teknik Direktör Sergen Yalçın daha güçlü ve geniş bir kadro istedi.

Çifte kupayla kapattığı geçtiğimiz sezon ekonomik nedenlerden dolayı istediği genişlikte bir kadroya sahip olamayan siyah-beyazlı hoca, iki tane takıma üst düzey katkı sağlayabilecek golcü talep etti. Süper Lig ’in son 10 haftasında sakatlıklar yüzünden çok sıkıntı yaşadığı için artık işini şansa bırakmak istemeyen Sergen Yalçın, Cyle Larin ile Vincent Aboubakar ’ın kalması halinde bir santrforun yeterli olacağını bildirdi. Beşiktaş ’ın teknik patronu, Şampiyonlar Ligi ’nde mücadee edecekleri için Larin veya Aboubakar ’ın takımdan ayrılması durumunda en az iki golcüye ihtiyaç duyacaklarının altını çizdi.