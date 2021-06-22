Spor

Son dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçın, Mame Dioufun adını verdi!

Beşiktaştan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor. Sergen Yalçın ile yola devam edecek Beşiktaşta iç transferin yanı sıra dış transfer hamleleri de planlanıyor. Aboubakarın takımdan ayrılmasından sonra iki forvet takviyesi planlanıyor. Mame Diouf ismi gündemde...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 59 dakika önce
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Son dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçın, Mame Dioufun adını verdi!
Son dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçın, Mame Dioufun adını verdi!

Geçen sezon hem Süper Lig ‘i hem de Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Beşiktaş , transfer çalışmalarına devam ediyor. Cenk Tosun ve Aboubakar gelecek sezon kadroda olmayacak. Siyah beyazlılar forvet transferi için girişimlere başladı. Sergen Yalçın, Hatayspor’dan Mame Diouf’un transferini talep etti.

Yeni sezona ciddi değişikliklerle girecek olan Beşiktaş’ta, transferlerin büyük bölümünün sezon başı kampına yetiştirilmesi için çaba harcanıyor. Vincent Aboubakar’ın ayrılığı, Cenk Tosun’un da sakatlığı sonrası Everton’a geri dönüşüyle birlikte iki santrfor ihtiyacı doğan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, istediği golcülerden birinin adını verdi: Mame Diouf..

ÇIKIŞ OPSİYONU 1.1 MİLYON EURO

Senegalli golcünün Hatayspor’la olan sözleşmesinde 1 yıl daha opsiyon bulunmasına rağmen, ‘1.1 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi de mevcut. Sergen Yalçın, 33 yaşındaki futbolcuyu ikinci santrfor düşüncesiyle değerlendirecek.

38 MAÇTA 19 GOL

Diouf, geçtiğimiz sezon Hatayspor’da 38 maçta 19 gol, 5 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. (Sabah)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 59 dakika önce
0 13 1 dakika okuma süresi

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