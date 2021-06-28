Son dakika! Beşiktaşta Salih Uçanın rolü şimdiden belli!

Beşiktaş ile yeniden anlaşan Sergen Yalçın, başkan Ahmet Nur Çebi ve futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile bugün bir araya gelerek transfer için düğmeye basacak. Yalçın ’ın geçen sezon Galatasaray maçı sonrasında yönetime verdiği rapor doğrultusunda çalışmaların hızlandırıldığını açıklayan Emre Kocadağ şu bilgileri verdi:

“SİSTEME UYAN 6 İSİM İSTİYORUZ”

“Sergen Yalçın ’ın raporunda istikrarlı ve takımın sistemine uyan 6 oyuncuyu transfer etmek için çaba sarf ediyoruz. Salih Uçan ile görüştük. Sergen Yalçın ’ın ısrarla takımda görmek istediği Uçan takımın yeni liderlerinden olacak. Avrupa ’dan ise EURO 2020 ’de izlediğimiz futbolcular var. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi ’nde ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak.”

İÇ TRANSFER İÇİN DE START VERİLİYOR

Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanmasının ardından Beşiktaş ’ı iç transferde yoğun bir mesai bekliyor. Kartal ’da sözleşmeleri biten Utku, Atiba, Gökhan Töre, Montero, Rosier, Mensah, Ghezzal ve Cenk Tosun konusunda Yalçın ’ın raporu doğrultusunda görüşmelere başlanacak. (Hürriyet)