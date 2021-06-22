Spor

Son dakika – Beşiktaşta Larin ile özel transfer görüşmesi!

Beşiktaş ’ta şampiyonluğun mimarlarından Cyle Larin ile özel bir görüşme yapıldı, kendisine gelen teklifler aktarıldı. Yıldız oyuncu ise takımda kalarak Şampiyonlar Ligi ’nde oynamak istediğini vurguladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 59 dakika önce
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Son dakika - Beşiktaşta Larin ile özel transfer görüşmesi!
Son dakika - Beşiktaşta Larin ile özel transfer görüşmesi!

Sezonu lig ve kupa şampiyonluklarıyla kapatan Beşiktaş ’ta Cyle Larin ’e gelen teklifler masaya yatırıldı. Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Larin ’e kendisine olan ilgili ve teklifler detaylıca aktarıldı. Vodafone Park ’ta yapılan görüşmede her iki taraf da birbirine açık oldu.

Yönetim tüm teklifleri 26 yaşındaki futbolcuya iletti. Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2022 ’de bitecek olan Larin ise gelecek sezon takımda kalarak, Şampiyonlar Ligi ’nde oynamak istediğini bildirdi.

Teklife göre

Şampiyonlar Ligi ’nde oynamanın kariyeri için çok önem taşıdığını vurgulayan Kanadalı hücumcu, gelecek sezon takımda olmak istediğini yineledi.

Larin sadece maddi açıdan çok büyük bir teklif gelmesi halinde ayrılığı düşünebileceğini ama bunun dışında Devler Ligi ’nde forma giymek istediğini belirtti. Deneyimli yıldız ayrıca Beşiktaş ’ta iyi bir hava yakaladığını, İstanbul ’a ve kulübe çok alıştığını bu nedenle ayrılmak istemediğini söyledi.

Beşiktaş yönetimi de Larin ’in yapıcı ve samimi yanıtlarından sonra memnun oldu. Siyah-beyazlılar, Larin ile yeni bir sözleşme yapmayı da düşünüyor. 2022 ’de bitecek sözleşmenin uzatılması için çalışma yapılması planlanıyor.

Herkesle anlaşıyor

Siyah-beyazlı takımda herkes tarafından çok sevilen Cyle Larin, herhangi bir sorun yaşamıyor. Özellikle vatandaşı Atiba Hutchinson başta olmak üzere tüm arkadaşlarıyla iyi geçinen Kanadalı futbolcu, Beşiktaş ’ta mutlu olduğunu belirtiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın ’la da arası ve iletişimi iyi olan Larin, ısrarla kalmak istediğini vurguluyor.

En iyi sezonuydu

Cyle Larin, geride bıraktığımız sezonda kariyerinin en iyi dönemini yaşadı. Süper Lig ’de gol krallığı yarışına bile dahil olan Kanadalı futbolcu, takımının en etkili isimlerinden biriydi.

Larin, 2020-21 sezonunda 45 resmi maçta 23 gol atarken 6 asist yaptı. Özellikle Süper Lig ’de 38 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız, 19 gol atarak parladı. (Skorer)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 59 dakika önce
0 14 1 dakika okuma süresi

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