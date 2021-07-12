Son dakika – Beşiktaşta Ghezzal transferinde tek sorun kaldı!

Yaz transfer döneminde en çok önem verdiği isimlerden biri olan Rachid Ghezzal ’ı yeni sezonda da takımda tutmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, oyuncunun menajerini bir kez daha İstanbul ’a davet etti.

Milliyet’in haberine göre; Beşiktaş dışında Ghezzal ’i isteyen kulüplerin artması ve yeni tekliflerde bulunması nedeniyle yönetimin bu transfere hız verdiği öğrenilirken, Cezayirli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Premier Lig ekibi Leicester City ’nin de, Kartal ’ın son kararını vermesini istediği öğrenildi.

Galatasaray devrede!

Galatasaray ’ın da devrede olduğu bu süreçte, Ghezzal gibi bir yıldızı kaybetmek istemeyen fakat her ihtimali göz önünde bulundurarak alternatiflerini de belirleyen yönetim, en geç önümüzdeki haftaya kadar son noktayı koymak istiyor. Geçen senenin asist krallı olan Ghezzal ’i kaybetmek istemeyen ve maddi anlamdaki tüm imkanlarını seferber eden Beşiktaş Yönetimi ’nin, 2 milyon 250 bin geçmek istemediği, bu rakamı da garanti para olarak değil bonuslarla birlikte teklif ettiği öğrenildi. Ghezzal ’in menajeri ise garanti paranın daha da arttırılmasını istedi.

Çebi: Görüşmeler olumlu gidiyor

Öte yandan Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası Ghezzal için açıklama yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, “Menajeriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisiyle ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama henüz kulübüyle olan durumu daha çözemedik” dedi.