Spor

Son dakika | Beşiktaşta Dries Mertens bombası

Devler Ligi ’nde güçlü bir kadro isteyen Beşiktaş ’ın hocasının gündeminde Belçikalı Dries Mertens var. Siyah beyazlı takımın 8 önemli oyuncuya ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken Yalçın, Napoli ’de geride kalan sezonda sadece 18 kez 11 ’de şans bulan Belçikalı yıldızın kiralanması ya da satın alınması konusunda kulübü ile temasa geçilmesini istediği ortaya çıktı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 25 dakika önce
0 11 1 dakika okuma süresi
Son dakika | Beşiktaşta Dries Mertens bombası
Son dakika | Beşiktaşta Dries Mertens bombası

Şampiyonlar Ligi ’nde güçlü bir takım ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir takip ettiği Dries Mertens için yönetime rapor verdi. Siyah beyazlı takımın 8 önemli oyuncuya ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken Yalçın ’ın, Napoli ’de geride kalan sezonda sadece 18 kez 11 ’de şans bulan Belçikalı yıldızın kiralanması ya da satın alınması konusunda kulübü ile temasa geçilmesini istediği ortaya çıktı.

Gündemde 3 isim daha var

Beşiktaş Dış Transferinden sorumlusu yöneticisi Erdal Torunoğulları ise Avrupa Şampiyonası ’nda Belçika Milli Takımı ’nın kadrosunda yer alan 34 yaşındaki yıldızı takip ettiklerini ve öncelikle oyuncunun gelmesi konusunda titiz bir çalışma içinde girdiklerini ifade etti. Siyah beyazlılar hem kulübü hem de temsilcileriyle Mertens konusunda nabız yoklarken yönetimin Belçikalı yıldızın yanı sıra İtalya, Almanya ve Norveç ’ten 3 önemli forvet ile de görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Alex Teixeira ısrarı sürüyor

Sakatlığı nedeniyle ligde 9 maç kaçıran Mertens sezonu 9 gol, 8 asist ile kapattı. Beşiktaş ayrıca Alex Teixeira ’nın peşini bırakmıyor. Siyah beyazlı takımda geçen yıl istikrarlı futbolu ile dikkat çeken Josef de Souza ’nın arkadaşı olan Teixeira ile yapılan fikir alışverişinde olumlu sonuçlar aldıklarını belirten yönetici Erdal Torunoğulları bu oyuncu için kulübün manfaatleri doğrultusunda teklif yapıldığını söyledi. (Hürriyet)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 25 dakika önce
0 11 1 dakika okuma süresi

Benzer Haberler

Beşiktaşta flaş ayrılık! Ljajici 3 kulüp transfer etmek istiyor

Beşiktaşta flaş ayrılık! Ljajici 3 kulüp transfer etmek istiyor

11 saat önce
Süper Ligde transfer fırtınası! 202122 sezonu öncesi atılan

Süper Ligde transfer fırtınası! 202122 sezonu öncesi atılan

16 saat önce
Beşiktaşın yeni transferi Salih Uçandan Galatasaray itirafı

Beşiktaşın yeni transferi Salih Uçandan Galatasaray itirafı

18 saat önce
Beşiktaşta sağlık kontrolleri devam ediyor

Beşiktaşta sağlık kontrolleri devam ediyor

21 saat önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün