Son dakika Beşiktaşta Diego Costa bombası!

Beşiktaş’ta Diego Costa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabah’ın haberine göre; Brezilya asıllı İspanyol forvetin menajeri Pedro Santos, konuyla ilgili olarak “Beşiktaşlı yöneticiler, resmi teklif yapacaklarını söylediler.

Oyuncum Şampiyonlar Ligi’nde yer alacağı için siyah-beyazlı formayı giymek istiyor. Derdi kesinlikle para değil. Öyle olsa Arap ülkelerine giderdi.

Adana Demirspor’dan teklif aldık. Ara transferde Trabzonspor geçen yıl da Fenerbahçe teklifte bulunmuştu. Ancak şu anda tek görüştüğümüz kulüp Beşiktaş” ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki Costa’nın ilk temasta 3.5 milyon Euro net maaş ve 2 milyon Euro’ya yakın imza parası istediği öğrenildi.

ABOUBAKAR YUVADAN UÇTU

Beşiktaş’la sözleşme konusunda anlaşamayan Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a transfer oldu. Sakatlığı nedeniyle sezonun son haftalarında oynayamayan 29 yaşındaki forvet, Kartal’dan 2.5 milyon Euro maaş, 3 yıllık sözleşme ve sakatlık maddesinin çıkarılmasını istemişti.

Siyah-beyazlılar da en son 1+1 yıl ve 1.8 milyon Euro ile sakatlık maddesinin olacağını bildirmişti. Bunun üzerine menajeriyle görüşen Aboubakar, Suudi Arabistan’dan gelen 6 milyon Euro garanti ücretlik teklife ‘Evet’ dedi.

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