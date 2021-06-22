Spor

Son dakika Beşiktaşta dev zirve! Başkan Ahmet Nur Çebi ile

Beşiktaş son dakika haberi... Beşiktaşta teknik direktör Sergen Yalçının durumu netlik kazanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ile sözleşme konusunu çözüme kavuşturmak için bir araya gelecek. Anlaşma sağlanması halinde Sergen Yalçın, Beşiktaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 49 dakika önce
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Son dakika Beşiktaşta dev zirve! Başkan Ahmet Nur Çebi ile
Son dakika Beşiktaşta dev zirve! Başkan Ahmet Nur Çebi ile

Çifte kupalı şampiyonun Sergen Yalçın’ın Beşiktaş ‘taki geleceği belli oluyor. Siyah Beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşme konusunu görüşmek yarın Sergen Yalçın ile bir araya gelecek.

NTV Spor’da yer alan habere göre; kulüp binasında yapılacak görüşmede başkan Ahmet Nur Çebi, 48 yaşındaki çalıştırıcıya resmi teklifi sunacak. Anlaşma sağlanması halinde Sergen Yalçın, Beşiktaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Sergen Yalçın sözleşme için ilk görüşmeyi bir süre önce kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ ile yapmış, kadro planlaması ve taleplerini iletmişti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 49 dakika önce
0 21 Bir dakikadan az

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