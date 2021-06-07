Spor

Son dakika: Beşiktaşta Adem Ljajic gidiyor yerine Gedson bombası!

Gelecek sezon Şampiyonla Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaşta gözler transfere çevrilidi. Siyah-beyazlılar, kiralık sözleşmesi biten Bernard Mensah ve takımdan ayrılması gündemde olan Adem Ljajicin yerine Galatasarayın eski yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 10 saat önce
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Son dakika: Beşiktaşta Adem Ljajic gidiyor yerine Gedson bombası!
Son dakika: Beşiktaşta Adem Ljajic gidiyor yerine Gedson bombası!
Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor yerine Gedson bombası!

Beşiktaş, Galatasaray ile kontratı biten Portekizli yıldız için kolları sıvadı. Veda eden Mensah’ın yanı sıra Adem Ljajic’e CSKA Moskova’nın da ilgisi sonrası orta sahaya takviye için hedefteki isim belli oldu. Boşnak oyuncu satılırsa, eski Galatasaraylı yıldız için teklif yapılacak. (Sabah)

Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor yerine Gedson bombası!

CSKA MOSKOVA LJAJIC’İ İSTİYOR!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne daha kaliteli bir ekip ile gitmek adına transferde nokta atışı yapacak… Siyah-beyazlılar, Adem Ljajic’e Rus ekibi CSKA Moskova’dan gelen teklif ile birlikte harekete geçti.

Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor yerine Gedson bombası!

Mensah’ın da kiralık sözleşmesinin bitmesi ile birlikte bu bölgeye yeni isim arayışına giren yönetim, Gedson Fernandes’e gözünü çevirdi.

Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor yerine Gedson bombası!

Geçen sezon G.Saray’a ligin ikinci yarısında gelen Portekizli yıldız, takımı Benfica’ya geri döndü. Şampiyonlar Ligi artısını da kullanarak Benfica’nın kapısını çalacak olan Beşiktaş, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifini yapacak.

Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor yerine Gedson bombası!

Portekiz ekibinin bu öneriye sıcak bakmaması halinde ise bu sezon G.Saray’ın yaptığı gibi sadece kiralama teklifini ileteceği öğrenildi.

Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor yerine Gedson bombası!

22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 17 lig maçında sahaya çıkıp 3 asist yaparken, oynadığı 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında ise 1 gol buldu.

Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor yerine Gedson bombası!

CAULKER KARA KARTAL’A!

Alanyaspor’la kontratı biten Steven Caulker, Beşiktaş ile temaslarını sürdürüyor. 29 yaşındaki deneyimli savunmacı, Liverpool ve Tottenham forması da giyerken sonrasında Türkiye’nin yolunu tutmuştu.

Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor yerine Gedson bombası!

85 maça çıkıp bunların 82’sine ilk 11’de başlayarak devamlılığını gözler önüne seren 1.91 boyundaki Caulker, Sergen Yalçın ile Alanya’da başlayan hoca-öğrenci ilişkisine İstanbul’da devam etmeye sıcak bakıyor.

Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor yerine Gedson bombası!

LENS VE DOUGLAS PLANI!

Yabancı kararı sonrasında Beşiktaş’ta planlamalar da yeniden yapılıyor. 11 yabancısı olan siyah-beyazlılar Atiba ile kontrat uzatacak.

Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor yerine Gedson bombası!

Sonrasında geride 2 yabancı oyuncu için boşluğu kalacak olan yönetim, Ghezzal ve Rosier’i kadroda tutmak isterken Aboubakar ile de anlaşma zemini arıyor.

Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor yerine Gedson bombası!

Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Lens ve Douglas’la da anlaşarak yollarını ayırmak istiyor.

Gedson

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 10 saat önce
0 40 1 dakika okuma süresi

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