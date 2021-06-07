Son dakika: Beşiktaşta Adem Ljajic gidiyor yerine Gedson bombası!

Beşiktaş, Galatasaray ile kontratı biten Portekizli yıldız için kolları sıvadı. Veda eden Mensah’ın yanı sıra Adem Ljajic’e CSKA Moskova’nın da ilgisi sonrası orta sahaya takviye için hedefteki isim belli oldu. Boşnak oyuncu satılırsa, eski Galatasaraylı yıldız için teklif yapılacak. (Sabah)

CSKA MOSKOVA LJAJIC’İ İSTİYOR!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne daha kaliteli bir ekip ile gitmek adına transferde nokta atışı yapacak… Siyah-beyazlılar, Adem Ljajic’e Rus ekibi CSKA Moskova’dan gelen teklif ile birlikte harekete geçti.

Mensah’ın da kiralık sözleşmesinin bitmesi ile birlikte bu bölgeye yeni isim arayışına giren yönetim, Gedson Fernandes’e gözünü çevirdi.

Geçen sezon G.Saray’a ligin ikinci yarısında gelen Portekizli yıldız, takımı Benfica’ya geri döndü. Şampiyonlar Ligi artısını da kullanarak Benfica’nın kapısını çalacak olan Beşiktaş, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifini yapacak.

Portekiz ekibinin bu öneriye sıcak bakmaması halinde ise bu sezon G.Saray’ın yaptığı gibi sadece kiralama teklifini ileteceği öğrenildi.

22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 17 lig maçında sahaya çıkıp 3 asist yaparken, oynadığı 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında ise 1 gol buldu.

CAULKER KARA KARTAL’A!

Alanyaspor’la kontratı biten Steven Caulker, Beşiktaş ile temaslarını sürdürüyor. 29 yaşındaki deneyimli savunmacı, Liverpool ve Tottenham forması da giyerken sonrasında Türkiye’nin yolunu tutmuştu.

85 maça çıkıp bunların 82’sine ilk 11’de başlayarak devamlılığını gözler önüne seren 1.91 boyundaki Caulker, Sergen Yalçın ile Alanya’da başlayan hoca-öğrenci ilişkisine İstanbul’da devam etmeye sıcak bakıyor.

LENS VE DOUGLAS PLANI!

Yabancı kararı sonrasında Beşiktaş’ta planlamalar da yeniden yapılıyor. 11 yabancısı olan siyah-beyazlılar Atiba ile kontrat uzatacak.

Sonrasında geride 2 yabancı oyuncu için boşluğu kalacak olan yönetim, Ghezzal ve Rosier’i kadroda tutmak isterken Aboubakar ile de anlaşma zemini arıyor.

Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Lens ve Douglas’la da anlaşarak yollarını ayırmak istiyor.

Gedson