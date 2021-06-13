Son dakika | Beşiktaşta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı! İşte

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ’ta Vincent Aboubakar ’ın Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ’la anlaşmasının şaşkınlığı yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi biten ve serbest kalan 29 yaşındaki Kamerunlu golcü önceki gün Al Nassr ’la sözleşme imzaladı. (Milliyet)

YILLIK 6 MİLYON EURO KAZANACAK

Suudi basını mukavelenin 3 yıllık olduğunu duyurdu. Aboubakar ’ın ise senelik 6 milyon euro garanti ücret kazanacağı yazıldı.

ANİ VEDA TARAFTARLARI ŞAŞIRTTI

Golcü futbolcunun ani vedası siyah-beyazlı taraftarları şaşkınlığa uğrattı. Ancak Beşiktaş yönetim kurulu ve teknik heyetin, Aboubakar konusunda ayrılığı göze aldığı aktarıldı.

BONUSLARLA BİRLİKTE 2 MİLYON EURO TEKLİF

Yönetim, deneyimli oyuncuyla yapılan yeni sözleşme pazarlığında bonuslarla birlikte en fazla 2 milyon euroya çıktı. Yıldız futbolcu ise 2.5 milyon euro garanti ücret ve başarı bonusu istedi.

SAKATLIĞA KARŞI ÖZEL MADDEYİ KABUL ETMEDİ

Porto’da ciddi diz sakatlığı yaşayan Aboubakar ayrıca kontratında olası sakatlığa karşı özel madde bulunmasını kabul etmedi.

SERGEN YALÇIN TEPKİLİ

Teknik Direktör Sergen Yalçın ’ın tutumu da Aboubakar konusunda belirleyici oldu. Yalçın ’ın son 12 resmi maçın 11 ’inde sakatlığını ileri sürerek forma giymeyen Kamerunlu golcüye tepkili olduğu savunuldu.

YÖNETİM GERİ ADIM ATMADI

Siyah-beyazlı yönetimin bu nedenle Aboubakar ile yapılan pazarlıkta geri adım atmayarak fiyat artırmadığı kaydedildi. Beşiktaş formasını son olarak Sivasspor deplasmanında 45 dakika giyen Aboubakar toplamda 29 maçta oynadı.

OTOMATİK UZATMA OPSİYONU GERÇEKLEŞMEDİ

Sezon başında imzaladığı 1+1 yıllık sözleşmede 30 maçlık otomatik uzatma opsiyonu bulunan tecrübeli golcü 29 maçta kalarak bu maddenin devreye girmesine engel oldu. Aboubakar ’ın şampiyonluğun ardından, “Sözleşmemdeki maddeyi sakatlandıktan sonra öğrendim” ifadelerini kullanması çeşitli tepkilere yol açmıştı.

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