Spor

Son dakika | Beşiktaşta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı! İşte

Beşiktaşla sözleşmesi biten ve serbest kalan 29 yaşındaki Kamerunlu golcü önceki gün Al Nassr ’la 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Golcü futbolcunun ani vedası siyah-beyazlı taraftarları şaşırtırken, ayrılık nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Son dakika | Beşiktaşta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı! İşte
Son dakika | Beşiktaşta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı! İşte
Son dakika | Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı! İşte yapılan teklif ve ayrılık nedeni...

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ’ta Vincent Aboubakar ’ın Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ’la anlaşmasının şaşkınlığı yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi biten ve serbest kalan 29 yaşındaki Kamerunlu golcü önceki gün Al Nassr ’la sözleşme imzaladı. (Milliyet)

Son dakika | Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı! İşte yapılan teklif ve ayrılık nedeni...

YILLIK 6 MİLYON EURO KAZANACAK 

Suudi basını mukavelenin 3 yıllık olduğunu duyurdu. Aboubakar ’ın ise senelik 6 milyon euro garanti ücret kazanacağı yazıldı.

Son dakika | Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı! İşte yapılan teklif ve ayrılık nedeni...

ANİ VEDA TARAFTARLARI ŞAŞIRTTI 

Golcü futbolcunun ani vedası siyah-beyazlı taraftarları şaşkınlığa uğrattı. Ancak Beşiktaş yönetim kurulu ve teknik heyetin, Aboubakar konusunda ayrılığı göze aldığı aktarıldı.

Son dakika | Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı! İşte yapılan teklif ve ayrılık nedeni...

BONUSLARLA BİRLİKTE 2 MİLYON EURO TEKLİF 

Yönetim, deneyimli oyuncuyla yapılan yeni sözleşme pazarlığında bonuslarla birlikte en fazla 2 milyon euroya çıktı. Yıldız futbolcu ise 2.5 milyon euro garanti ücret ve başarı bonusu istedi.

Son dakika | Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı! İşte yapılan teklif ve ayrılık nedeni...

SAKATLIĞA KARŞI ÖZEL MADDEYİ KABUL ETMEDİ 

Porto’da ciddi diz sakatlığı yaşayan Aboubakar ayrıca kontratında olası sakatlığa karşı özel madde bulunmasını kabul etmedi.

Son dakika | Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı! İşte yapılan teklif ve ayrılık nedeni...

SERGEN YALÇIN TEPKİLİ 

Teknik Direktör Sergen Yalçın ’ın tutumu da Aboubakar konusunda belirleyici oldu. Yalçın ’ın son 12 resmi maçın 11 ’inde sakatlığını ileri sürerek forma giymeyen Kamerunlu golcüye tepkili olduğu savunuldu.

Son dakika | Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı! İşte yapılan teklif ve ayrılık nedeni...

YÖNETİM GERİ ADIM ATMADI 

Siyah-beyazlı yönetimin bu nedenle Aboubakar ile yapılan pazarlıkta geri adım atmayarak fiyat artırmadığı kaydedildi. Beşiktaş formasını son olarak Sivasspor deplasmanında 45 dakika giyen Aboubakar toplamda 29 maçta oynadı.

Son dakika | Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı! İşte yapılan teklif ve ayrılık nedeni...

OTOMATİK UZATMA OPSİYONU GERÇEKLEŞMEDİ 

Sezon başında imzaladığı 1+1 yıllık sözleşmede 30 maçlık otomatik uzatma opsiyonu bulunan tecrübeli golcü 29 maçta kalarak bu maddenin devreye girmesine engel oldu. Aboubakar ’ın şampiyonluğun ardından, “Sözleşmemdeki maddeyi sakatlandıktan sonra öğrendim” ifadelerini kullanması çeşitli tepkilere yol açmıştı.

Süper Lig Aboubakar

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 21 1 dakika okuma süresi

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