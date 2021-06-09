Spor

Son dakika! Beşiktaşta 4 futbolcu Sergen Yalçından bir şans

Sözleşmesinin bitmesine bir sezon kalan dört isim yönetime başvurdu. Beşiktaş ’ta geçen sezon kadroya giremeyen Douglas, Lens ve çok eleştirilen N ’Sakala ile Ljajic, menajerleri aracılığıyla yönetim ve Sergen Yalçın ’dan yeni bir fırsat istedi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Son dakika! Beşiktaşta 4 futbolcu Sergen Yalçından bir şans
Son dakika! Beşiktaşta 4 futbolcu Sergen Yalçından bir şans

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da faydalanamadığı futbolcuları satarak kaynak yaratmayı amaçlıyor.

ÜÇ OYUNCU RAHAT 

Sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan 7 futbolcudan Domagoj Vida, Cyle Larin ve Josef de Souza ’nın gelecek sezon da oynamasına kesin gözüyle bakılırken, zaman zaman performansı eleştirilen N ’Sakala, geçirdiği sakatlıklar nedeniyle fazla oynayamayan, döndüğünde de ilk 11 ’e giremeyen Adem Ljajic, Karagümrük ’e kiralanan Jeremain Lens ile sadece 1 resmi maçta şans bulabilen Douglas ’ın gelecekleri belirsiz.

Söz konusu dört futbolcu menajerleri aracılığıyla yönetime başvurarak “Teknik direktörümüz Sergen Yalçın ’ın sözleşmemizin son yılında bize bir şans daha vermesini istiyoruz” dediler.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Lens ve Douglas ’ın yine kiralık verileceğini veya anlaşma sağlanması halinde sözleşmelerinin feshedileceğini belirtti. Kocadağ, 2023 ’e kadar sözleşmesi bulunan Tyler Boyd ’un da gidebileceğini söyledi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 38 1 dakika okuma süresi

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