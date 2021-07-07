Spor

Son dakika! Beşiktaşlı Josef de Souzadan Teixeiraya Türkiye

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Süper Lig ’de sezonu 2 kupayla tamamlayan Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası ’nı müzesine götürmüştü. Sezon sonunun ardından Sergen Yalçın ’la süren yeni kontrat görüşmeleri uzun sürmüş olsa da, Beşiktaş yönetimi ve deneyimli hoca anlaşma sağlamayı başardı. Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden Şampiyonlar Ligi ’nde mücadele edebilecek bir kadro kurulmasını istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüre

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Son dakika! Beşiktaşlı Josef de Souzadan Teixeiraya Türkiye
Son dakika! Beşiktaşlı Josef de Souzadan Teixeiraya Türkiye
Son dakika! Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Teixeira'ya Türkiye mesajı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi… Süper Lig ’de sezonu 2 kupayla tamamlayan Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası ’nı müzesine götürmüştü. Sezon sonunun ardından Sergen Yalçın ’la süren yeni kontrat görüşmeleri uzun sürmüş olsa da, Beşiktaş yönetimi ve deneyimli hoca anlaşma sağlamayı başardı. Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden Şampiyonlar Ligi ’nde mücadele edebilecek bir kadro kurulmasını istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, Alex Teixeira transferinde büyük aşama kaydetti. Transferde Josef de Souza ’nın etkisi taraftarı heyecanlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika! Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Teixeira'ya Türkiye mesajı

Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın’ın arasında süren sözleşme görüşmeleri, bir noktada çıkmaza girmiş olsa da taraflar anlaşma sağladı ve şampiyon hocanın kontratı 1 yıl daha uzatıldı.

Son dakika! Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Teixeira'ya Türkiye mesajı

Sergen Yalçın’ın yönetimden en çok istediği konu Şampiyonlar Ligi’nde kalıcı olabilecek bir kadro kurulması oldu. Siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın’ın bu isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika! Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Teixeira'ya Türkiye mesajı

Transfer sezonunun açılmasından itibaren adı Beşiktaş ile Brezilyalı 10 numara oyuncusu Alex Teixeira, Sergen Yalçın’ın da en çok istediği isimler arasında başı çekiyor.

Son dakika! Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Teixeira'ya Türkiye mesajı

Teixeira’nın yanı sıra deneyimli bir golcü için de çalışmalarını sürdüren yönetim, Dzeko ve Diego Costa transferinde aşama kaydetmek istiyor.

Son dakika! Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Teixeira'ya Türkiye mesajı

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Geçen sezon, Beşiktaş’ın en iyi isimlerinden birisi olan Josef de Souza, yeni sezonun transfer çalışmalarında da büyük rol oynuyor. Alex Teixeira ile yakın arkadaş olan Souza, geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcuyla birlikte ‘Kartal’ pozu verdiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı.

Son dakika! Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Teixeira'ya Türkiye mesajı

Yine kişisel sosyal medya hesabından Teixeira’nın kızı ve eşinin olduğu bir fotoğrafı paylaşan Souza, Beşiktaş taraftarına mesajı verdi.

Son dakika! Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Teixeira'ya Türkiye mesajı

‘TÜRKİYE’DE GÖRÜŞÜRÜZ’

Alex Teixeira ile yakın arkadaş olan ve birlikte tatil yapan Josef de Souza, yıldız oyuncunun ailesinden birinin paylaşımına sosyal medyadan cevap verdi.

Souza, verdiği cevapta “Türkiye’de görüşürüz” ifadelerini kullandı.

Son dakika! Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Teixeira'ya Türkiye mesajı

Bu paylaşımın ardından oldukça heyecanlanan Beşiktaş taraftarı, Josef de Souza’nın yeni paylaşımıyla ‘Alex Teixeria transferi bitti.’ yorumları yaptı. (Sabah)

transfer

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 20 1 dakika okuma süresi

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