Son dakika! Beşiktaşlı Josef de Souzadan Teixeiraya Türkiye

Son dakika Beşiktaş transfer haberi… Süper Lig ’de sezonu 2 kupayla tamamlayan Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası ’nı müzesine götürmüştü. Sezon sonunun ardından Sergen Yalçın ’la süren yeni kontrat görüşmeleri uzun sürmüş olsa da, Beşiktaş yönetimi ve deneyimli hoca anlaşma sağlamayı başardı. Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden Şampiyonlar Ligi ’nde mücadele edebilecek bir kadro kurulmasını istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, Alex Teixeira transferinde büyük aşama kaydetti. Transferde Josef de Souza ’nın etkisi taraftarı heyecanlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın’ın arasında süren sözleşme görüşmeleri, bir noktada çıkmaza girmiş olsa da taraflar anlaşma sağladı ve şampiyon hocanın kontratı 1 yıl daha uzatıldı.

Sergen Yalçın’ın yönetimden en çok istediği konu Şampiyonlar Ligi’nde kalıcı olabilecek bir kadro kurulması oldu. Siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın’ın bu isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Transfer sezonunun açılmasından itibaren adı Beşiktaş ile Brezilyalı 10 numara oyuncusu Alex Teixeira, Sergen Yalçın’ın da en çok istediği isimler arasında başı çekiyor.

Teixeira’nın yanı sıra deneyimli bir golcü için de çalışmalarını sürdüren yönetim, Dzeko ve Diego Costa transferinde aşama kaydetmek istiyor.

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Geçen sezon, Beşiktaş’ın en iyi isimlerinden birisi olan Josef de Souza, yeni sezonun transfer çalışmalarında da büyük rol oynuyor. Alex Teixeira ile yakın arkadaş olan Souza, geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcuyla birlikte ‘Kartal’ pozu verdiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı.

Yine kişisel sosyal medya hesabından Teixeira’nın kızı ve eşinin olduğu bir fotoğrafı paylaşan Souza, Beşiktaş taraftarına mesajı verdi.

‘TÜRKİYE’DE GÖRÜŞÜRÜZ’

Alex Teixeira ile yakın arkadaş olan ve birlikte tatil yapan Josef de Souza, yıldız oyuncunun ailesinden birinin paylaşımına sosyal medyadan cevap verdi.

Souza, verdiği cevapta “Türkiye’de görüşürüz” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından oldukça heyecanlanan Beşiktaş taraftarı, Josef de Souza’nın yeni paylaşımıyla ‘Alex Teixeria transferi bitti.’ yorumları yaptı. (Sabah)

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