Spor

Son dakika! Beşiktaşlı Domagoj Vidaya üç transfer teklifi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... İtalya Ligi takımlarından Fiorentina, Torino ve Cagliari, Beşiktaşın Hırvat stoperi Domagoj Vidayı transfer listesine aldı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Son dakika! Beşiktaşlı Domagoj Vidaya üç transfer teklifi
Son dakika! Beşiktaşlı Domagoj Vidaya üç transfer teklifi

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden üç takım, Beşiktaş ‘ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida’yı transfer listesine aldı. 

Üç İtalyan takımı peşinde

A Spor’da yer alan habere göre; Fiorentina, Torino ve Cagliari, Domagoj Vida’yla ilgileniyor. 

Sözleşmesi ne zaman sona eriyor?

32 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş kariyeri

2018 yılında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’den transfer edilen Vida, Beşiktaş ile çıktığı 133 maçta 15 gol ve 1 asist kaydetti. (Ajansspor)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 20 Bir dakikadan az

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