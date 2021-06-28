Son dakika! Beşiktaşlı Domagoj Vidaya üç transfer teklifi

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden üç takım, Beşiktaş ‘ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida’yı transfer listesine aldı.

Üç İtalyan takımı peşinde

A Spor’da yer alan habere göre; Fiorentina, Torino ve Cagliari, Domagoj Vida’yla ilgileniyor.

Sözleşmesi ne zaman sona eriyor?

32 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş kariyeri

2018 yılında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’den transfer edilen Vida, Beşiktaş ile çıktığı 133 maçta 15 gol ve 1 asist kaydetti. (Ajansspor)