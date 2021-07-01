Spor

Son Dakika: Beşiktaşın transfer listesindeydi, Fransayı yıktı!

Beşiktaşın transfer listesinde yer alan Haris Seferovic, Fransa karşılaşmasında harika bir oyun ortaya koydu, iki golle yıldızlaştı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Beşiktaş ‘ın transfer listesindeki İsviçreli golcü Seferovic, Fransa karşısında adeta şov yaptı. 

Aboubakar’ın takımdan ayrılmasının ardından forvet bölgesi için geniş çaplı bir transfer listesi hazırlan siyah beyazlıların listesinde yer alan futbolculardan birisi de Benfica’nın İsviçreli forveti Seferovic’ti.

EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile karşılaşan İsviçre’de maça 11’de başlayan Seferovic, attığı 2 golle adeta yıldızlaştı. 15. dakikada takımını öne geçiren Seferovic, 81. dakikada ise 3-1 geride olan takımının umutlarını yeşertecek golü kaydetti.

90. dakikada Gavranovic’in golüyle uzatmaya gitti. Seferovic, 97. dakikada oyundan çıktı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 19 Bir dakikadan az

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