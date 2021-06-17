Son dakika: Beşiktaşın Diego Costa inadı! Transferde sıcak gelişme

Şampiyon Beşiktaş’ta transfer gündemi yoğun çalışmalarla devam ediyor. Bir yandan Sergen Yalçın’la yeni sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş’ta diğer yandan Aboubakar’ın gitmesinden sonra forvete hangi ismin transfer edileceği merak ediliyor.

DİEGO COSTA’NIN BONSERVİSİ ELİNDE

Sabah’ın haberine göre; Beşiktaş, Diego Costa için tüm şartları zorlamaya kararlı gibi. Santrfor mevkiine iki oyuncu birden almak isteyen Beşiktaş’ın ilk hedefi, bonservisi elinde olan Diego Costa… Ancak siyah-beyazlılar için mali şartlar büyük önem taşıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi de konuşmalarında mali disiplini sürekli olarak vurguluyor.

2.5 MİLYON EURO ALTINA ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR

İspanyol forvetin maaş talebini 2.5 milyon Euro’nun bir miktar daha altına çekmesi halinde bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Futbolcunun menajeriyle internet üzerinden yapılan iki görüşme sonrası Diego Costa 3.5 milyon Euro’luk maaş isteğinden indirime gitmeyi kabul etti.

İMZA PARASINDAN VAZGEÇTİ

Ayrıca imza parasından da vazgeçti. Diğer Türk kulüplerinin de gündeminde olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gelen birçok teklife rağmen Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermeye devam etmek için tercihinin Beşiktaş olduğu kaydedilirken siyah-beyazlılar, maaş talebini bir miktar daha düşürmesini bekliyor. Beşiktaş, üçüncü kez Costa’nın menajeri ile görüşüp transferi sonuca bağlamaya çalışacak.

ALEX TEİXEİRA’YA 2 YILLIK TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre, şu sıralar serbest oyuncu statüsünde bulunan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira’yla görüşme sağlayan siyah-beyazlılar, 2 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro maaş teklif etti.

31 yaşındaki on numara oyuncusu ise Beşiktaş’tan 3 milyon Euro talep etti. Oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, yakın zamanda olumlu bir sonuç almayı hedefliyor. Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu FC’de forma giyen Alex Teixeira, Ocak ayından itibaren kulüpsüz konumunda.

N’KOUDOU’YA MARSİLYA KANCASI!

Georges-Kevin N’Koudou geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci devresinde performansını yükselterek, Beşiktaş’ın kazandığı şampiyonlukta pay sahibi olmayı başarmıştı. İki sezon önce bonservisinin %50’sine 4.5 milyon Euro ödenerek Tottenham’dan transfer edilen Fransız futbolcuya Marsilya’nın ilgisi olduğu kaydedildi.

Siyah-beyazlı yönetim, geride kalan sezonda 38 maçta 8 gol atarken 5 de asist yapan yıldız isim için resmi teklif gelmesi halinde değerlendirmeye almayı planlıyor.

Süper Lig