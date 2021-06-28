Son dakika! Beşiktaşın Alex Teixeira transferinde Josef de Souza

Son dakika Beşiktaş transfer haberi… Süper Lig ’de geçtiğimiz sezonu 2 kupayla tamamlayan Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası ’nı müzesine götürmüştü. Sezon sonunun ardından Sergen Yalçın ’ın kontrat görüşmeleri bir çıkmaza girerken, şampiyon teknik adamla yaşanan sorunlar çözüldü ve 1 yıllık yeni anlaşma sağladı. Sergen Yalçın ’ın sözleşmesinin çözülmesinin ardından gözünü transfere çeviren Beşiktaş, bombaları art arda patlamayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Geçtiğimiz sezon oldukça dar bir kadroyla mücadele eden ve birçok kiralık yıldızıyla sezonu 2 kupayla bitiren Beşiktaş, yeni sezon için daha geniş ve Şampiyonlar Ligi’ne ayak uydurabilecek bir kadro kurmayı planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, birçok ismin transferi konusunda ilerleme kat ediyor.

Sergen Yalçın’ın sezon sonu itibarıyla biten sözleşmesini uzun uğraşlar sonucunda yenileyen siyah-beyazlı yönetim, tüm konsantrasyonunu transfere verdi.

Daha önce prensip anlaşmasına varılan Salih Uçan ve Kenan Karaman için Sergen Yalçın’ın onayı beklenirken golcü ve 10 numara arayışları da sürüyor.

Golcü konusunda birçok alternatifi bulunan Beşiktaş, Diego Costa ve Mitrovic için görüşmelerini sürdürüyor. Forvetin yanı sıra bir yandan da 10 numara transferini gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, bu yönde de adaylarını belirledi.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, siyah-beyazlı yönetimin transfer çalışmalarında hangi aşamada olduğunu ve yaşanan gelişmeleri aktardı.

Geçtiğimiz sezon performansından memnun olunmayan Adem Ljajic’i göndermek isteyen Beşiktaş, yerine getireceği 10 numarayı belirledi.

JOSEF DE SOUZA DEVREDE

Beşiktaş, Adem Ljajic’in yerine Alex Teixeira’yı getirmek istiyor. Alex, Josef’in çok yakın arkadaşı. Josef’in bu transferde etkin rol oynaması bekleniyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, daha önce yaptığı haberde, şu sıralar serbest oyuncu statüsünde bulunan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira’yla görüşme sağlayan siyah-beyazlıların, 2 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro maaş teklif ettiğini belirtmişti.

31 yaşındaki 10 numaranın ise 3 milyon Euro talep ettiği söylenmişti. Beşiktaş, Brezilyalı yıldızla görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu FC’de forma giyen Alex Teixeira, Ocak ayından itibaren kulüpsüz konumunda.

MİTROVİC’İN KAZANCI SORU İŞARETİ YARATTI

Beşiktaş, Aleksandar Mitrovic’in şartlarını sordu. Oyuncunun yıllık 4 milyon Euro’luk kazancı nedeniyle beklemeye geçildi.

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