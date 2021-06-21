Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Rosier olmazsa Guillard

Geçen sezon Portekiz ekibi Sporting Lisbon’dan kiralanan sağ bek Valentin Rosier, hem savunmada hem de hücumda gösterdiği yüksek performans ile şüphesiz şampiyonluğu getiren isimlerden biri olmuştu. Beşiktaş Yönetimi, şimdi ise 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı hedeflerken, diğer yandan da her türlü ihtimali düşünüyor. Siyah- Beyazlılar, bu yüzden Rosier için alternatif isim arayışlarını sürdürüyor. Tam da bu gelişmelerin yaşandığı sırada Kara Kartal’ın gündemine flaş bir isim geldi. Daha önce Cyle Larin’in takıma kazandırılmasında başrol oynayan, Beşiktaş’ın istikrar abidesi Atiba, Kanadalı vatandaşı Zachary Guillard’ı önerdi.