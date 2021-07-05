Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Ersin Destanoğlu Fransaya,

Beşiktaş formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansın ardından transfer döneminin gözde isimlerinden biri olan Ersin Destanoğlu ’na, Fransa Lig 1 ekibi Nice ’in yoğun markajı devam ediyor. 20 yaşındaki file bekçisi için son olarak 8 milyon Euro ’luk bir teklifte bulunan Güney Fransa ekibinin, Siyah-Beyazlı yönetimle pazarlık halinde olduğu kaydedildi. Tarafların, bu bedele ek olarak sonraki satıştan pay konusunda da görüşmelerini sürdürdüğü ve yakın zaman içinde anlaşmanın olabileceği belirtildi.