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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Ersin Destanoğlu Fransaya,
Lig 1 ekibi Nice, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş ’la yaptığı pazarlıklarda son aşamada... Sonraki satıştan pay ko nusunu görüşen taraflar imzaya yakın. Kartal, transferin gerçekleşmesinin ardından hiç zaman kaybetmeden Mert Günok ’un kapısını çalacak.
Beşiktaş formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansın ardından transfer döneminin gözde isimlerinden biri olan Ersin Destanoğlu ’na, Fransa Lig 1 ekibi Nice ’in yoğun markajı devam ediyor. 20 yaşındaki file bekçisi için son olarak 8 milyon Euro ’luk bir teklifte bulunan Güney Fransa ekibinin, Siyah-Beyazlı yönetimle pazarlık halinde olduğu kaydedildi. Tarafların, bu bedele ek olarak sonraki satıştan pay konusunda da görüşmelerini sürdürdüğü ve yakın zaman içinde anlaşmanın olabileceği belirtildi.