Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Yeni hedef Fernando Lucas

Beşiktaş, Çin Ligi ekibi Beijing Guoanla yol ayrımında olan Fernandoyu gözüne kestirdi. Menajerler aracılığıyla kulübe önerilen 29 yaşındaki Brezilyalı ön liberoyu hedefleri arasına ekleyen yönetim, teknik ekibin kararı sonrası harekete geçecek.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Yeni hedef Fernando Lucas

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar ’ın bu doğrultuda son olarak gündemine yeni bir ismi aldığı ortaya çıktı. 

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Yeni hedef Fernando Lucas

Kara Kartal ’ın, kulübe menacerler aracılığıyla önerilen Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ’ın 29 yaşındaki ön liberosu Fernando ’yu hedefleri arasına eklediği belirtildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Yeni hedef Fernando Lucas

Asya kulübüyle 1,5 yıllık kontratının bulunmasına rağmen ayrılık kararı alan ve alacaklarına karşılık bonservisini alıp Avrupa ’ya dönme planları yapan Sambacı için resmi adımlar, teknik direktör Sergen Yalçın ’la yapılacak görüşmenin ardından atılacak.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Yeni hedef Fernando Lucas

Bonservis ödememe şartı…

Beijing Guoan ’a geçen yıl Rusya ekibi Spartak Moskova ’dan 9.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Fernando, 13 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Yeni hedef Fernando Lucas

Kariyerinde daha önce; Gremio, Shakhtar, Sampdoria ve Spartak gibi kulüplerde görev yapan tecrübeli futbolcunun; Ukrayna ve Rusya şampiyonlukları bulunuyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Yeni hedef Fernando Lucas

Yönetimin, Sergen Yalçın ’ın onay vermesi halinde harekete geçeceği oyuncunun menacerine, bonservis ödeme gibi bir planlarının olmadığını özellikle ilettiği belirtildi.

transfer fernando lucas

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 9 1 dakika okuma süresi

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