Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Yeni hedef Fernando Lucas

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar ’ın bu doğrultuda son olarak gündemine yeni bir ismi aldığı ortaya çıktı.

Kara Kartal ’ın, kulübe menacerler aracılığıyla önerilen Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ’ın 29 yaşındaki ön liberosu Fernando ’yu hedefleri arasına eklediği belirtildi.

Asya kulübüyle 1,5 yıllık kontratının bulunmasına rağmen ayrılık kararı alan ve alacaklarına karşılık bonservisini alıp Avrupa ’ya dönme planları yapan Sambacı için resmi adımlar, teknik direktör Sergen Yalçın ’la yapılacak görüşmenin ardından atılacak.

Bonservis ödememe şartı…

Beijing Guoan ’a geçen yıl Rusya ekibi Spartak Moskova ’dan 9.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Fernando, 13 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Kariyerinde daha önce; Gremio, Shakhtar, Sampdoria ve Spartak gibi kulüplerde görev yapan tecrübeli futbolcunun; Ukrayna ve Rusya şampiyonlukları bulunuyor.

Yönetimin, Sergen Yalçın ’ın onay vermesi halinde harekete geçeceği oyuncunun menacerine, bonservis ödeme gibi bir planlarının olmadığını özellikle ilettiği belirtildi.

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