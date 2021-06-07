Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Valentin Rosier için formül

Beşiktaş Yönetimi, kiralık sözleşmesi sona eren Valentin Rosier ’i kadroda tutabilmek için formül arıyor. Portekiz kulübünün, yıldız futbolcuyu bir sezon daha kiralamaya sıcak baktığı ancak yapılacak sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği aktarıldı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 9 saat önce
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Valentin Rosier için formül
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Valentin Rosier için formül

Beşiktaş Yönetimi, kiralık sözleşmesi sona eren Valentin Rosier ’i kadroda tutabilmek için formül arıyor. Siyah-beyazlılar, Fransız sağ bekin önceki gün İstanbul ’a gelen menajerleri ile pazarlıkları sürdürüyor.

Beşiktaşlı yöneticiler, Sporting Lizbon ’dan bir yıl daha kiralanması planlanan Rosier ile maddi konularda anlaşma sağladı. Portekiz kulübünün, yıldız futbolcuyu bir sezon daha kiralamaya sıcak baktığı ancak yapılacak sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği aktarıldı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 9 saat önce
0 45 Bir dakikadan az

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