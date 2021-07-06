Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Sergen Yalçından Efecan

Transfer listesini yönetime sunan Sergen Yalçın, Alanyaspor ’dan eski öğrencisi Efecan Karaca ’nın şartların uyması halinde takıma kazandırılmasını talep etti. Alanyaspor ’la sözleşmesi devam eden ve bonservis bedeli yüksek tutulan oyuncu için yönetim yine de Güney ekibinden fiyat alacak.