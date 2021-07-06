Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Sergen Yalçından Efecan

Beşiktaşta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden eski öğrencisi Efecan Karacayı istedi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Sergen Yalçından Efecan
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Sergen Yalçından Efecan

Transfer listesini yönetime sunan Sergen Yalçın, Alanyaspor ’dan eski öğrencisi Efecan Karaca ’nın şartların uyması halinde takıma kazandırılmasını talep etti. Alanyaspor ’la sözleşmesi devam eden ve bonservis bedeli yüksek tutulan oyuncu için yönetim yine de Güney ekibinden fiyat alacak.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 17 Bir dakikadan az

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