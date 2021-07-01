Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın 8 transfer

Beşiktaş ile bir sene daha yola devam etmek için anlaşan Sergen Yalçın dün Asbaşkan Emre Kocadağ ile bir araya geldi. Siyah-beyazlı teknik adam yeni sezon planlaması için sözlü olarak raporunu sundu.

Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede transfer çalışmalarıyla ilgili isteklerini aktaran Yalçın ’ın, “Benim için kontrattan öte başarılı olabileceğim bir kadro önemlidir. Ghezzal ve Rosier mutlaka takımda kalmalı. Savunma ve hücum hattına da takviye yapmalıyız. Özellikle golcüler konusunda eksiğimiz çok büyük. Aboubakar ve Cenk Tosun ayrıldı. Bunun yanı sıra orta sahada hücuma katkı yapacak oyuncu sayımız çok kısıtlı. Bu bölgeler benim için çok önemli” dediği öğrenildi.