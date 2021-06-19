Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Salih Uçanın imza tarihi

Beşiktaşta son dakika haberi... Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile büyük ölçüde anlaştı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Salih Uçanın imza tarihi
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Salih Uçanın imza tarihi

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, milli futbolcunun menajeriyle sözleşmedeki bazı detaylar üzerine görüştüklerini, pazartesi günü kesin anlaşma için masaya oturacaklarını dile getirdi.

Daha önce Bucaspor, Fenerbahçe , AS Roma, Empoli ve Sion formaları da giyen 27 yaşındaki futbolcu Alanya ’da geçen sezon 40 resmi maçta 3 gol, 7 asistle oynadı. (Hürriyet)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 18 Bir dakikadan az

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