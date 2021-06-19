Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Salih Uçanın imza tarihi

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, milli futbolcunun menajeriyle sözleşmedeki bazı detaylar üzerine görüştüklerini, pazartesi günü kesin anlaşma için masaya oturacaklarını dile getirdi.

Daha önce Bucaspor, Fenerbahçe , AS Roma, Empoli ve Sion formaları da giyen 27 yaşındaki futbolcu Alanya ’da geçen sezon 40 resmi maçta 3 gol, 7 asistle oynadı. (Hürriyet)