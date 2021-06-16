Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Rota Alexandru Maxim

Siyah-beyazlılar, Yalçın ’ın kadroda görmek istediği isimler için kapalı kapılar arkasında yoğun çaba harcıyor. Stoper, santrfor ve ofansif orta saha transferi yapacak olan Beşiktaş ilk hedefini Alexandru Maxim olarak belirledi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Rota Alexandru Maxim
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Rota Alexandru Maxim

Sergen Yalçın ’la yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Yönetimi bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Yalçın ’ın kadroda görmek istediği isimler için kapalı kapılar arkasında yoğun çaba harcıyor. Kartal kiralık sözleşmeleri biten Montero, Mensah ve Cenk Tosun ’la yollarını ayırdı. Yeni sözleşme imzalamayan Dorukhan da takımla vedalaştı. Stoper, santrfor ve ofansif orta saha transferi yapacak olan Beşiktaş ilk hedefini Alexandru Maxim olarak belirledi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 17 Bir dakikadan az

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