Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Rosier Sporting Lizbona

Beşiktaş ’la yeniden anlaşan Fransız sağ bek, Sporting Lizbon ’la masaya oturmak için Portekiz ’e gidiyor. Valentin Rosier başka bir takımda oynamak istemediğini belirterek kulübüne rest çekecek

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Beşiktaş , kiralık sözleşmesi biten Valentin Rosier ’i mutlaka kadrosunda tutmak istiyor. Çifte şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olan Fransız sağ bek de kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam etmenin hesaplarını yapıyor.

Siyah-beyazlı yönetim, Rosier ’in kulübü Sporting Lizbon ’a geçtiğimiz günlerde resmi teklifte bulunmuştu. Başarılı futbolcunun bonservisi için 3,5 milyon euro teklif eden Kartal, olası satıştan da yüzde 20 pay önermişti. Beşiktaş ’ın alternatif teklifi ise Rosier ’i bir sezon daha kiralamak ve 2022 ’de bonservisini satın almak şeklinde olmuştu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 20 Bir dakikadan az

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