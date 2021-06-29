Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Rachid Ghezzal müjdesi

Cezayirli kanat oyuncusunu kadrosunda tutabilmek için yoğun çaba sarf eden Beşiktaş ’a, yıldız ismin kulübü Leicester City ’den müjdeli haber geldi. İngilizler, Ghezzal ’i bir an önce elinden çıkarabilmek için 10 milyon Euro ’luk bonservis talebini 6 ’ya indirdi. (Haber: Gökmen Özcan)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Rachid Ghezzal müjdesi
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Rachid Ghezzal müjdesi
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Rachid Ghezzal müjdesi

Transfer sezonunun son gününde Rachid Ghezzal ’i bedelsiz olarak kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, başarılı futbolcunun maaşının yarısını da İngiliz kulübüne ödetmişti. 

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Rachid Ghezzal müjdesi

Yaklaşık 1 milyon Euro yatırım yaptığı futbolcudan maksimum verim alan Beşiktaş, Cezayirli kanat oyuncusunun direkt katkısıyla çifte şampiyonluğa ulaşmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Rachid Ghezzal müjdesi

Teknik ekibin talebi doğrultusunda yıldız ismi kadrosunda tutmak için yoğun girişimde bulunan ancak ilk etapta 10 milyon Euro ’luk geri dönüş alan yönetim, İngiltere ’den gelen son haberin ardından umudunu artırdı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Rachid Ghezzal müjdesi

Başarılı oyuncunun menaceri aracılığıyla Leicester ’la görüşen Beşiktaş ’a, Ghezzal ’in bonservisinde indirime gidildiği bilgisinin iletildiği belirtildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Rachid Ghezzal müjdesi

Yeni formül aranıyor

Yıldız ismi kadrosunda düşünmeyen ve 1 yıllık sözleşmesinin kalması sebebiyle bir an önce elinden çıkarmak isteyen Ada kulübünün, bu doğrultuda ilk olarak 10 milyon Euro talep ettiği oyuncusu için bu bedeli 6 milyon Euro ’ya kadar indirdiği belirtildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Rachid Ghezzal müjdesi

Bu gelişmenin ardından bu transferin üzerine yoğunlaşan Siyah- Beyazlılar, yeni bir formül üretip Ghezzal ’i kadroda tutmak istiyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Rachid Ghezzal müjdesi

Öte yandan tecrübeli ismin Beşiktaş ’la yola devam etmek istemesi de yönetimin bu transferde elini güçlendiriyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Rachid Ghezzal müjdesi

Rosier kampa yetişiyor

Fransız sağ bekle yeni sezonda yola devam etmek için her konuda anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, genç futbolcunun kulübü Sporting’le de imzaları atmak için geri sayıma geçti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Rachid Ghezzal müjdesi

Yaklaşık 4 milyon euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 20 pay formülleriyle Portekiz ekibiyle anlaşan yönetimin, son pürüzleri yeni hafta içerisinde hallederek Rosier’i 5 Temmuz’da başlayacak kampa yetiştirmesi bekleniyor. 

Gökmen Özcan

transfer rosier

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 28 1 dakika okuma süresi

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