Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Rachid Ghezzal müjdesi

Transfer sezonunun son gününde Rachid Ghezzal ’i bedelsiz olarak kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, başarılı futbolcunun maaşının yarısını da İngiliz kulübüne ödetmişti.

Yaklaşık 1 milyon Euro yatırım yaptığı futbolcudan maksimum verim alan Beşiktaş, Cezayirli kanat oyuncusunun direkt katkısıyla çifte şampiyonluğa ulaşmıştı.

Teknik ekibin talebi doğrultusunda yıldız ismi kadrosunda tutmak için yoğun girişimde bulunan ancak ilk etapta 10 milyon Euro ’luk geri dönüş alan yönetim, İngiltere ’den gelen son haberin ardından umudunu artırdı.

Başarılı oyuncunun menaceri aracılığıyla Leicester ’la görüşen Beşiktaş ’a, Ghezzal ’in bonservisinde indirime gidildiği bilgisinin iletildiği belirtildi.

Yeni formül aranıyor

Yıldız ismi kadrosunda düşünmeyen ve 1 yıllık sözleşmesinin kalması sebebiyle bir an önce elinden çıkarmak isteyen Ada kulübünün, bu doğrultuda ilk olarak 10 milyon Euro talep ettiği oyuncusu için bu bedeli 6 milyon Euro ’ya kadar indirdiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından bu transferin üzerine yoğunlaşan Siyah- Beyazlılar, yeni bir formül üretip Ghezzal ’i kadroda tutmak istiyor.

Öte yandan tecrübeli ismin Beşiktaş ’la yola devam etmek istemesi de yönetimin bu transferde elini güçlendiriyor.

Rosier kampa yetişiyor

Fransız sağ bekle yeni sezonda yola devam etmek için her konuda anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, genç futbolcunun kulübü Sporting’le de imzaları atmak için geri sayıma geçti.

Yaklaşık 4 milyon euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 20 pay formülleriyle Portekiz ekibiyle anlaşan yönetimin, son pürüzleri yeni hafta içerisinde hallederek Rosier’i 5 Temmuz’da başlayacak kampa yetiştirmesi bekleniyor.

Gökmen Özcan

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