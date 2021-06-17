Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kongolu forvet Britt Assombalonga

Süper Lig ve Türkiye Kupası ’nın son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçınla 1 yıllık yeni kontrat imzalayacak olan siyah-beyazlılar, Aboubakar ’ın ardından forvet arayışlarını sürdürüyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Britt Assombalonga, Beşiktaş ’a önerildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 24 1 dakika okuma süresi
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kongolu forvet Britt Assombalonga
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kongolu forvet Britt Assombalonga
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kongolu forvet Britt Assombalonga iddiası

Sergen Yalçın yönetiminde 2020-2021 sezonunu Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kaldırarak tamamlayan Beşiktaş, iki kupalı dönemin ardından yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Deneyimli teknik adamla 1 yıllık kontrat imzalayacak olan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarını hızlandırmak istiyor.  (Sabah)

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kongolu forvet Britt Assombalonga iddiası

Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük katkısı bulunan Vincent Aboubakar’ın Al Nassr’a imza atmasıyla birlikte forvet bölgesinde büyük bir eksiklik oluşan siyah-beyazlılar, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kongolu forvet Britt Assombalonga iddiası

Beşiktaş için son olarak İngiltere Championship ekiplerinde forma giyen ve şu an boşta olan Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Britt Assombalonga, önerildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kongolu forvet Britt Assombalonga iddiası

Kariyerinin tamamını İngiltere’de geçiren Assombalonga, bu sezon Middlesbrough formasıyla 32 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. 28 yaşındaki golcü oyuncu, 2011 yılında başladığı kariyerinde toplamda 346 maça çıktı ve 131 gol, 18 asistle oynadı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kongolu forvet Britt Assombalonga iddiası

Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetiminin oyuncuyla ilgili kararını kısa sürede vermesi bekleniyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 24 1 dakika okuma süresi

Benzer Haberler

Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında? Alex Teixeira nereli, hangi

Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında? Alex Teixeira nereli, hangi

18 saat önce
Transfer | İşte Beşiktaşın yeni gözdesi Alex Teixeiranın performansı

Transfer | İşte Beşiktaşın yeni gözdesi Alex Teixeiranın performansı

18 saat önce
Chidozie Awaziem kimdir, kaç yaşında? Chidozie Awaziem nereli,

Chidozie Awaziem kimdir, kaç yaşında? Chidozie Awaziem nereli,

19 saat önce
SON DAKİKA | Britt Assombalonga Beşiktaşa önerildi

SON DAKİKA | Britt Assombalonga Beşiktaşa önerildi

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün