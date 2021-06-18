Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kenan Karaman ve Alex Teixeira

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’la Cuma günü yeni sözleşme imzalanıyor. Transfer çalışmalarını da sürdüren Siyah-Beyazlılar, yılın ilk bombasını patlattı. Ayrıca Alex Teixeira konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Beşiktaş’ta son dakika haberlerinin detayları…

Beşiktaş’ta yönetim, taraftar, camia hatta futbolcuların da gözünü çevirdiği teknik direktör Sergen Yalçın’ın sözleşme durumu artık nihayete varıyor.

Asbaşkan Emre Kocadağ’ın Yalçın ile 3. görüşmeyi yapmasıyla birlikte olumlu ilerleyen süreç cuma günü imza ile neticeleniyor.

Normal şartlarda bugün yapılması planlanan zirve, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Türkiye-Galler maçını izlemek için Azerbaycan’a gidecek olmasından dolayı cuma gününe ertelendi.

Tatiline Çeşme’de devam eden Yalçın’ın perşembe günü İstanbul’a geleceği ve ertesi gün de 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Siyah-Beyazlılarda transfer sayısı, gelecek-gidecek oyuncular, idari işler gibi konuların etraflıca görüşüleceği ve transfer harekâtına başlanacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 6 milyon TL alan Yalçın’ın yeni maaşı 16 milyon TL olacak. Bunun yanı sıra 4 milyon TL de başarı bonusu sözleşmede yer alacak.

KENAN KARAMAN, BEŞİKTAŞ’TA

Bu arada Beşiktaş’ın devre arasında başlattığı ve sezonunun bitimiyle hız kazandırdığı Kenan Karaman transferinde de mutlu sona ulaşıldı.

27 yaşındaki milli futbolcuyla yapılan görüşmelerde orta yol bulundu.

Siyah-Beyazlılar 8 milyon TL ile başladığı ve karşılığında 12 milyon TL yanıtı aldığı Kenan transferini 10 milyon TL maaş+bonuslara bitirdi.

Milli futbolcuyla 3 yıllığına anlaşan Beşiktaş, imza için evrakları hazırlamaya başladı.

Şu an Avrupa Şampiyonası’nda olan Kenan, EURO 2020’nin tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş’a 3 yıllık imza atacak.

TEIXEIRA İLE SIKI PAZARLIK

Öte yandan Shakhtar Donetsk’te yıldızı parlayan ve Şubat 2016’da Çin ekibi 50 milyon Euro’ya Jiangsu Suning’e transfer olan Alex Teixeira’yı Beşiktaş istiyor.

Kartal’ın Ocak 2021’de Çin’den ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldızla ilgilendiğini yazan İtalyan gazeteci Nicolo Schira, teklifin 2 milyon Euro+bonusları içeren 2+1 yıllık olduğunu yazdı.

Teixeira’nın ise Beşiktaş’tan 3 milyon Euro istediği bildirildi. 31 yaşındaki yıldız, Çin Ligi’nde 153 maçta, 73 gol attı, 43 asist yaptı. (Sabah)

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