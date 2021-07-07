Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartaldan Umut Meraş ve

Yeni sezon öncesinde ilk 11de yabancı oyuncu oynatma kotasının 8 olarak belirlenmesi sonrasında siyah beyazlılar transferde yerli operasyonuna başladı. Yönetim, Sassuolonun stoperi Kaan Ayhan ve Le Havreli sol bek Umut Meraşın peşinde...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 22 Bir dakikadan az
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartaldan Umut Meraş ve
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartaldan Umut Meraş ve

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan Siyah- Beyazlılar, yeni dönemde de başarı elde etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu ’nun ilk 11 ’de oynatması sınırsız olan yabancı oyuncu sayısını yeni dönem öncesinde 8 ’e çekmesi sonrasında Kara Kartal da hedeflerinde güncellemeye gitti. Yönetim, bu doğrultuda yerli operasyonuna hız verdi. İlk olarak Aytemiz Alanyaspor ’la sözleşmesi sona eren Salih Uçan ’ı kadrosuna katan Kara Kartal, şu anda boşta bulunan Kenan Karaman ’la da temaslarını sürdürürken 2 ismi daha hedefleri arasına ekledi…

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 22 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Umut Nayir transfer için haber bekliyor

Umut Nayir transfer için haber bekliyor

1 gün önce
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartala süper golcü: Diego

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartala süper golcü: Diego

1 gün önce
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Sergen Yalçından Efecan

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Sergen Yalçından Efecan

1 gün önce
Son dakika transfer haberi! Beşiktaşın gözdesi Alex Teixeiranın

Son dakika transfer haberi! Beşiktaşın gözdesi Alex Teixeiranın

2 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün