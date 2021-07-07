Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartaldan Umut Meraş ve

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan Siyah- Beyazlılar, yeni dönemde de başarı elde etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu ’nun ilk 11 ’de oynatması sınırsız olan yabancı oyuncu sayısını yeni dönem öncesinde 8 ’e çekmesi sonrasında Kara Kartal da hedeflerinde güncellemeye gitti. Yönetim, bu doğrultuda yerli operasyonuna hız verdi. İlk olarak Aytemiz Alanyaspor ’la sözleşmesi sona eren Salih Uçan ’ı kadrosuna katan Kara Kartal, şu anda boşta bulunan Kenan Karaman ’la da temaslarını sürdürürken 2 ismi daha hedefleri arasına ekledi…