Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartaldan Edin Dzeko bombası!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar ’ın, bu doğrultuda listesine bir ekleme yaptığı ortaya çıktı. İtalya Serie A ekiplerinden Roma ’da forma giyen Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ’nun Kara Kartal ’ın radarına girdiği öğrenildi. İtalyan gazeteci Di Marzio ’nun haberine göre Beşiktaş ’ın 35yaşındaki futbolcunun menaceriyle temas kurduğu ve şartlarını sorduğu ifade edildi.