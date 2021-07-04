Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartaldan Edin Dzeko bombası!

Şampiyonlar Ligi ’nde ses getirmek için kadrosuna dünyaca ünlü bir golcü kazandırmaya çalışan Beşiktaş, son olarak gündemine Edin Dzeko ’yu aldı. İtalyan basınının iddiasına göre Kartal, 35 yaşındaki Bosna Hersek ’li golcünün menacerine şartlarını sordu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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Yeni sezon öncesinde kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar ’ın, bu doğrultuda listesine bir ekleme yaptığı ortaya çıktı. İtalya Serie A ekiplerinden Roma ’da forma giyen Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ’nun Kara Kartal ’ın radarına girdiği öğrenildi. İtalyan gazeteci Di Marzio ’nun haberine göre Beşiktaş ’ın 35yaşındaki futbolcunun menaceriyle temas kurduğu ve şartlarını sorduğu ifade edildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 7 Bir dakikadan az

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