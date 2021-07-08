Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartalda imza şöleni!

Siyah beyazlılar, Salihle anlaşmalarının ardından Gökhan TöreYle 2, Atiba ile de 1 yıllık sözleşme uzattı. Yönetim, yarın başlayıp 10 gün sürecek İstanbul kampına Valentin Rosier ve Alex Teixeirayı yetiştirmeyi planlıyor. Kartal, çifte golcü operasyonunda da Diego Costa ve Edin Dzeko için girişimlerini sürdürüyor. Mame Diouftan da ümidini kesmeye idareciler, teknik ekibin ısrarla kalmasını istediği Rachid Ghezzalı da kadroda tutmak için tüm şartları zorluy

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 37 1 dakika okuma süresi
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartalda imza şöleni!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartalda imza şöleni!

Yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak olan Siyah-Beyazlılar, iç ve dış transferde önemli bir atak yaptı. İlk olarak Aytemiz Alanyaspor’la sözleşmesi sona eren Salih Uçan’la 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Kara Kartal, tecrübeli ön liberoyu İstanbul’a getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen başarılı futbolcu, yarın Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayacak yeni sezon hazırlıklarında yer alacak. Salih’e ek olarak boşta bulunan Kenan Karaman’la da anlaşan yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’ın vereceği son kararın ardından ya oyuncuyu İstanbul’a getirecek ya da transferden vazgeçecek.

Töre’ye 12 milyon TL

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımda tutmak istediği isimlerin başında yer alan Gökhan Töre’yle anlaşma sağlandı. Tecrübeli kanat oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağlandı. Töre, yıllık 7 milyon TL’si garanti, 5 milyon TL’si de bonus olmak üzere toplamda 12 milyon TL kazanacak. Bugün Bodrum’dan İstanbul’a gelecek olan başarılı futbolcu, yarın takımla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 37 1 dakika okuma süresi

Benzer Haberler

SON DAKİKA! Beşiktaş, Gökhan Töre ile 2 yıllık anlaşma sağladı

SON DAKİKA! Beşiktaş, Gökhan Töre ile 2 yıllık anlaşma sağladı

23 saat önce
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Alex Teixeirada son viraj!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Alex Teixeirada son viraj!

24 saat önce
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartaldan Umut Meraş ve

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartaldan Umut Meraş ve

1 gün önce
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün