Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartalda imza şöleni!

Yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak olan Siyah-Beyazlılar, iç ve dış transferde önemli bir atak yaptı. İlk olarak Aytemiz Alanyaspor’la sözleşmesi sona eren Salih Uçan’la 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Kara Kartal, tecrübeli ön liberoyu İstanbul’a getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen başarılı futbolcu, yarın Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayacak yeni sezon hazırlıklarında yer alacak. Salih’e ek olarak boşta bulunan Kenan Karaman’la da anlaşan yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’ın vereceği son kararın ardından ya oyuncuyu İstanbul’a getirecek ya da transferden vazgeçecek.

Töre’ye 12 milyon TL

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımda tutmak istediği isimlerin başında yer alan Gökhan Töre’yle anlaşma sağlandı. Tecrübeli kanat oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağlandı. Töre, yıllık 7 milyon TL’si garanti, 5 milyon TL’si de bonus olmak üzere toplamda 12 milyon TL kazanacak. Bugün Bodrum’dan İstanbul’a gelecek olan başarılı futbolcu, yarın takımla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.