Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartala süper golcü: Diego

Yeni golcü için Beşiktaşta geri sayım başladı. Siyah-Beyazlı yönetim, Şampiyonlar Liginde gruptan çıkma hedefi doğrultusunda kadroyu iki büyük isimle güçlendirmeyi planlıyor. Yıldız adaylarından Diego Costa artık imzaya çok yakın, sıradaki hedefler ise Dzeko ve Hulk...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartala süper golcü: Diego
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartala süper golcü: Diego

Sergen Yalçın krizini aştıktan sonra tamamen golcü transferine odaklanan Beşiktaş , birçok büyük yıldızla görüşmelerini sürdürüyor. Gündemdeki isimlerin birçoğuyla anlaşma aşamasına gelen Siyah-Beyazlılar’ın artık son pürüzleri gidermesi ve taraftara büyük müjdeyi vermesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma hedefi doğrultusunda kadrosunu en azından iki müthiş golcüyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, Diego Costa, Edin Dzeko ve Hulk üçgeninde önemli ilerleme kaydetmiş durumda.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 18 Bir dakikadan az

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