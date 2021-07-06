Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartala süper golcü: Diego

Sergen Yalçın krizini aştıktan sonra tamamen golcü transferine odaklanan Beşiktaş , birçok büyük yıldızla görüşmelerini sürdürüyor. Gündemdeki isimlerin birçoğuyla anlaşma aşamasına gelen Siyah-Beyazlılar’ın artık son pürüzleri gidermesi ve taraftara büyük müjdeyi vermesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma hedefi doğrultusunda kadrosunu en azından iki müthiş golcüyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, Diego Costa, Edin Dzeko ve Hulk üçgeninde önemli ilerleme kaydetmiş durumda.