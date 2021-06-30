Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartala dünyaca ünlü 2

Beşiktaşta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kara Kartal forvet transferini bitirmek için temaslarını hızlandırdı. Şampiyonlar Ligi ’nde Aboubakar ’ın yerini dolduracak bir isim arayan Beşiktaş, Diego Costa ve Hulk ikilisine yoğunlaştı. Hatayspor ’dan Mame Diouf da üçüncü alternatif olarak listeye alındı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartala dünyaca ünlü 2
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartala dünyaca ünlü 2
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal'a dünyaca ünlü 2 yıldız!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların önceliği ise Aboubakar’ın ayrılmasıyla kan kaybına uğrayan forvet hattı…

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal'a dünyaca ünlü 2 yıldız!

Bu mevki için Beşiktaş’ın ilk adayı bonservisi elinde olan Diego Costa… Siyah-beyazlılar, yıllık 2.3 milyon Euro artı 600 bin Euro bonusluk son teklifine cevap bekliyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal'a dünyaca ünlü 2 yıldız!

Listedeki 2. isim Hulk. Beşiktaş, bonservisini Atletico Mineiro’dan alması halinde Brezilyalı’yı transfer etmeyi planlıyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal'a dünyaca ünlü 2 yıldız!

Üçüncü aday ise Hatayspor’dan Mame Diouf… Ancak Kartal, Hatayspor’a 1.1 milyon Euro’luk çıkış bedelini ödemek istemiyor ve bu futbolcuya da “Bonservisini al, gel” mesajı verildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal'a dünyaca ünlü 2 yıldız!

SALİH ÖZCAN, KÖLN’DE KALDI

Beşiktaş’ın ilgilendiği gurbetçi futbolculardan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan, kulübü FC Köln’de kaldı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal'a dünyaca ünlü 2 yıldız!

Geçen sezon Köln’ü kümede tutan teknik direktör Steffen Baumgart’ın defalarca görüştüğü oyuncuyu kalmaya ikna ettiği öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal'a dünyaca ünlü 2 yıldız!

2+1 yıllık sözleşme imzalayan Salih, Tokyo Olimpiyatları’nda da Almanya formasını giyecek. (Sabah)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 33 1 dakika okuma süresi

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