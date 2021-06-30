Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal stopere Nicolas NKoulouyu

Montero ’nun yerine stoper arayan Beşiktaş, Torino ’dan ayrılan 31 yaşındaki Nicolas N ’Koulou için şartları zorluyor. En büyük sıkıntı imza parası. İşte tüm detaylar...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 25 dakika önce
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal stopere Nicolas NKoulouyu
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal stopere Nicolas NKoulouyu

Montero’nun ayrılmasıyla savunmada alternatif bir ismin kalmaması üzerine harekete geçen yönetim, ismi Trabzonspor ile de anılan Nicolas N’Koulou için şartları zorluyor. Torino ile olan sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Kamerunlu savunma oyuncusu imza parası istiyor. Çabukluğu ile bilinen sağ ayaklı stoper, Sergen Yalçın’ın da onay verdiği bir isim olarak da biliniyor. (Takvim)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 25 dakika önce
0 12 Bir dakikadan az

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