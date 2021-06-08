Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal Santos Borre ile

Beşiktaş ’ın yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için forvet çalışmaları sürerken rota Güney Amerika ’ya çevrildi. Siyah-beyazlılar, River Plate ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı forvet Santos Borre ile temaslara başladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 21 Bir dakikadan az
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal Santos Borre ile
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal Santos Borre ile

4 sezon formasını giydiği Arjantin ekibiyle nikah tazelemeyen oyuncunun Avrupa’ya dönme isteği olduğu ve teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Bu noktada devreye giren Beşiktaş , Borre cephesine taleplerini sordu. 25 yaşındaki forvet için oyuncunun temsilcileri 2 milyon Euro net maaş ve bir miktar da imza parası talebinde bulundu.

Siyah-beyazlıların Besar Gudjufi ve Salih Uçan’ın ardından kadrosuna katmak için en yoğun girişimi yaptığı üçüncü isim Kenan Karaman… Yüz yüze görüşme için İstanbul’a davet edilen milli futbolcunun menajeriyle masaya oturuldu.

Önceki görüşmelerde teklif edilen 800 bin Euro yükseltildi. 3 yıllık sözleşme ve 10 milyon TL net maaş ile revize edildi. Ayrıca bonusların da ekleneceğinin söylendiği görüşmenin ardından oyuncuyla menajerinin yapacağı değerlendirmenin yanıtı bekleniyor. (Sabah)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 21 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Slaven Bilic: Atiba bir efsane

Slaven Bilic: Atiba bir efsane

9 saat önce
Beşiktaştan Dzeko bombası

Beşiktaştan Dzeko bombası

13 saat önce
Beşiktaşta Rıdvan Yılmazın değeri belli oldu!

Beşiktaşta Rıdvan Yılmazın değeri belli oldu!

13 saat önce
Mame Diouf Beşiktaştan haber bekliyor

Mame Diouf Beşiktaştan haber bekliyor

13 saat önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün