Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal Joao Mario ve Fernandoyu

Dorukhan ’ın takımdan ayrılmasıyla defansif orta saha konusunda da arayışlar içerisinde olan Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın ’ın verdiği rapora göre listesini oluşturmaya başladı.

Siyah-beyazlı teknik adam, özellikle Atiba ve Souza ’nın geçen sezon son haftalarda yaşadığı yorgunluğu hatırlatarak, bu bölgenin daha da güçlendirilmesini istedi. Atiba, Souza, Necip ve Kartal ’ın yanına ilk 11 ’de oynayabilecek kalitede bir tane daha orta saha oyuncusu almak isteyen yönetim, bu nedenle çalışmalara hız verdi.