Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal Joao Mario ve Fernandoyu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın defansif orta saha konusunda beklentisini anlattı. Siyah-beyazlı yönetim de Inter ’den Joao Mario ve Beijing Guoan ’dan Fernando ’yu gündemine aldı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 22 dakika önce
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal Joao Mario ve Fernandoyu
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kartal Joao Mario ve Fernandoyu

Dorukhan ’ın takımdan ayrılmasıyla defansif orta saha konusunda da arayışlar içerisinde olan Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın ’ın verdiği rapora göre listesini oluşturmaya başladı.

Siyah-beyazlı teknik adam, özellikle Atiba ve Souza ’nın geçen sezon son haftalarda yaşadığı yorgunluğu hatırlatarak, bu bölgenin daha da güçlendirilmesini istedi. Atiba, Souza, Necip ve Kartal ’ın yanına ilk 11 ’de oynayabilecek kalitede bir tane daha orta saha oyuncusu almak isteyen yönetim, bu nedenle çalışmalara hız verdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 22 dakika önce
0 12 Bir dakikadan az

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