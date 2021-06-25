Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Ghezzal olmazsa Adam

Beşiktaş formasıyla sezona damga vuran Ghezzal için Leicester City ile görüşmelerini sürdüren yönetim, bir yandan da Napoli ’nin başarılı kanat oyuncusu Adam Ounas için temasta... Siyah- Beyazlı idareciler, Ghezzal olmazsa Ounas ’ı transfer etmek istiyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Ghezzal olmazsa Adam
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Ghezzal olmazsa Adam

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba sarf eden Siyah- Beyazlılar, Vincent Aboubakar ’ın Al Nassr ’a transferinin ardından takımı korumak için girişimlere başlamıştı. Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City ’den kiralanan ve çifte şampiyonluğa büyük bir katkı sağlayan Rachid Ghezzal ’ı kadroda tutmak isteyen yönetim, girişimlerine başlamıştı. İngiliz ekibiyle oyuncunun menaceri aracılığıyla yapılan pazarlıklarda yüksek bir bonservis bedeliyle karşı karşıya kalan yönetim, çeşitli formüllerle bu transferi bitirmek istiyor. Yönetim, Ghezzal transferinde B Planı olarak ise Cezayirli futbolcunun milli takımdan arkadaşı Adam Ounas ’ı belirledi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 32 Bir dakikadan az

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