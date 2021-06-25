Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Ghezzal olmazsa Adam

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba sarf eden Siyah- Beyazlılar, Vincent Aboubakar ’ın Al Nassr ’a transferinin ardından takımı korumak için girişimlere başlamıştı. Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City ’den kiralanan ve çifte şampiyonluğa büyük bir katkı sağlayan Rachid Ghezzal ’ı kadroda tutmak isteyen yönetim, girişimlerine başlamıştı. İngiliz ekibiyle oyuncunun menaceri aracılığıyla yapılan pazarlıklarda yüksek bir bonservis bedeliyle karşı karşıya kalan yönetim, çeşitli formüllerle bu transferi bitirmek istiyor. Yönetim, Ghezzal transferinde B Planı olarak ise Cezayirli futbolcunun milli takımdan arkadaşı Adam Ounas ’ı belirledi.