Spor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Adam Ounasın peşine

Beşiktaş gündemine yeni bir yıldız daha aldı... Siyah-Beyazlılar, İtalyan ekibi Napoli ’de forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adam Ounas için harekat başlattı. Siyah-Beyazlı yönetimin önümüzdeki hafta Napoli ile pazarlık masasına oturması bekleniyor. Cezayirli yıldız geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Crotone ’de kiralık olarak forma giydi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Adam Ounasın peşine
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Adam Ounasın peşine

Beşiktaş gündemine yeni bir yıldız daha aldı. Siyah-Beyazlılar, İtalyan ekibi Napoli’de forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adam Ounas için harekat başlattı. Siyah-Beyazlı yönetimin önümüzdeki hafta Napoli ile pazarlık masasına oturması bekleniyor. Cezayirli yıldız geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Crotone’de kiralık olarak forma giydi.

BORDEAUX’TAN NAPOLİ’YE GEÇTİ

Napoli ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Ounas’ın da Napoli’den ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Genç yıldız, 2017 yılında Bordeaux’tan Napoli’ye transfer oldu ama sürekli başka takımlara kiralandı.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Ounas orta sahanın sağında, solunda ve forvet arkası da oynayabiliyor. Cezayirli genç yetenek milli takımda da 14 kez forma giydi ve 4 gole imza attı. Napoli forması giyen Ounas’ın piyasa değeri 8 milyor Euro. (Takvim)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 18 Bir dakikadan az

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