Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Beşiktaşın alternatif

Kara Kartal, hücum hattı için Diego Costa, Edin Dzeko ve Arnautovic’den de olumsuz yanıt alırsa hiç vakit kaybetmeden alternatif isimlere yönelecek. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin kapısını çalan Beşiktaş Yönetimi, Tammy Abraham için yeniden temasları hızlandıracak. Daha önce Londra ekibine kiralama teklifi sunan Kara Kartal’ın, 23 yaşındaki oyuncu için olumlu dönüş aldığı belirtildi. Ayrıca Abraham ile de menacerler aracılığı ile görüşmelere devam edildiği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Bir diğer alternatif ise Andreas Cornelius.

İlk tercih Abraham

Bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta’da bulunan Danimarkalı golcü de listedeki isimlerden bir tanesi. 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Ancak her şeye rağmen alternatif isimler arasında Beşiktaş teknik heyetinin ilk tercihinin Abraham olacağı öğrenildi.